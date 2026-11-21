Birkaç dakika önce Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri mensupları, devam eden saldırganlığa ve hava sahasının ihlaline karşılık olarak Bahreyn'deki Riffa ve Avali üslerinde bulunan ABD ordusuna ait mevzileri füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen birleşik bir operasyonla hedef aldı.