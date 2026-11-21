https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/iran-devrim-muhafizlari-abd-uslerine-duzenledigi-saldirida-iki-patriot-radarini-hedef-aldiklarini-1110510727.html
İran Devrim Muhafızları, ABD üslerine düzenlediği saldırıda iki Patriot radarını hedef aldıklarını duyurdu
İran Devrim Muhafızları, ABD üslerine düzenlediği saldırıda iki Patriot radarını hedef aldıklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri üslerine düzenlediği saldırıda iki Patriot hava savunma sistemi radarını hedef aldığını duyurdu. 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T23:35+0300
2026-11-21T23:35+0300
2026-11-21T23:35+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
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patriot
i̇ran devrim muhafızları
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan Riffa ve Avali Amerikan askeri üslerine yönelik saldırı sırasında iki Patriot hava savunma sistemi radarını hedef aldığını açıkladı.İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıda Patriot hava savunma sistemine ait iki radarın hedef alındığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/disisleri-bakani-fidan-rus-savunma-sistemini-alan-bir-ton-ulke-var-abd-hangisine-caatsa-koydu-1110510235.html
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abd, i̇ran, patriot, i̇ran devrim muhafızları
abd, i̇ran, patriot, i̇ran devrim muhafızları
İran Devrim Muhafızları, ABD üslerine düzenlediği saldırıda iki Patriot radarını hedef aldıklarını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri üslerine düzenlediği saldırıda iki Patriot hava savunma sistemi radarını hedef aldığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan Riffa ve Avali Amerikan askeri üslerine yönelik saldırı sırasında iki Patriot hava savunma sistemi radarını hedef aldığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Birkaç dakika önce Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri mensupları, devam eden saldırganlığa ve hava sahasının ihlaline karşılık olarak Bahreyn'deki Riffa ve Avali üslerinde bulunan ABD ordusuna ait mevzileri füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen birleşik bir operasyonla hedef aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıda Patriot hava savunma sistemine ait iki radarın hedef alındığını belirtti.