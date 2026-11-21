https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/ibb-meclisinden-kentsel-donusume-destek-teklifi-konut-basina-1-milyon-300-bin-lira-1110501213.html
İBB Meclisi'nden kentsel dönüşüme destek teklifi: Konut başına 1 milyon 300 bin lira
İBB Meclisi'nden kentsel dönüşüme destek teklifi: Konut başına 1 milyon 300 bin lira
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, belediyenin 2027 yılı bütçe sunumunda kentsel dönüşüm kapsamında konut başına 1 milyon 300 bin... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T00:52+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Aslan, belediyenin 2027 yılı bütçe sunumunda belediyenin 2027 mali yılı bütçesinin 565 milyar lira, İSKİ ve İETT dahil konsolide bütçesinin ise 821 milyar lira olduğunu belirtti.İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Aslan, ''Buradan Meclisimize sesleniyorum. Kentsel dönüşüm yapmak isteyen fakat ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarımız için yeni bir destek paketini hayata geçirelim. Vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde konut başına tam 1 milyon 300 bin lira karşılıksız hibe desteği verelim'' dedi.Aslan, öğrenci abonman ücretinin 1 liraya indirilmesi ve kentsel dönüşüm için 1 milyon 300 bin liralık hibe desteği tekliflerinin aralık ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇ett, saraçhane, meclis
İBB Meclisi'nden kentsel dönüşüme destek teklifi: Konut başına 1 milyon 300 bin lira
00:52 21.11.2026 (güncellendi: 00:56 21.11.2026)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, belediyenin 2027 yılı bütçe sunumunda kentsel dönüşüm kapsamında konut başına 1 milyon 300 bin lira karşılıksız hibe desteği teklif edeceklerini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Aslan, belediyenin 2027 yılı bütçe sunumunda belediyenin 2027 mali yılı bütçesinin 565 milyar lira, İSKİ ve İETT dahil konsolide bütçesinin ise 821 milyar lira olduğunu belirtti.
İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Aslan, ''Buradan Meclisimize sesleniyorum. Kentsel dönüşüm yapmak isteyen fakat ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarımız için yeni bir destek paketini hayata geçirelim. Vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde konut başına tam 1 milyon 300 bin lira karşılıksız hibe desteği verelim'' dedi.
Aslan, öğrenci abonman ücretinin 1 liraya indirilmesi ve kentsel dönüşüm için 1 milyon 300 bin liralık hibe desteği tekliflerinin aralık ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.