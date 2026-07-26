https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html

İstanbul'da kentsel dönüşüm esnasında binada kısmi çökme, mahalle sakinleri tedirgin: Balkonları ve duvarı yıkıldı

İstanbul'da kentsel dönüşüm esnasında binada kısmi çökme, mahalle sakinleri tedirgin: Balkonları ve duvarı yıkıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Kartal ilçesinde yıkım aşamasındaki binanın balkonları ile duvarında çökme meydana geldi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T11:07+0300

2026-07-26T11:07+0300

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türki̇ye

kentsel dönüşüm

kartal

i̇stanbul

çökme

müteahhit

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Esentepe Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan 5 katlı binanın üç, dört ve beşinci katlarının balkonları ile üst katın duvarı kendiliğinden çöktü.Çökme esnasında kopan beton parçaları ile molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti.İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi.Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler, binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti.'Binanın diğer tarafları da çatırdıyor'Mahalle sakinlerinden Musa Keleş, gazetecilere, yüksek bir sesle uyandıklarını ve korkarak hemen dışarı çıktıklarını söyledi.Binadan daha önceden zaman zaman çatırdama seslerinin geldiğini belirten Keleş, şöyle konuştu:Bir arkadaşımız müteahhidi aradı. Müteahhit 'beni niye arıyorsunuz?' diyor. Zabıta burada, vatandaş burada ama müteahhit ortada yok. 'Niye aradınız?' diyor beni. Böyle sorumsuzluk olmaz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/ankarada-saganak-nedeniyle-yol-coktu-bir-arac-cukura-dustu-1107537620.html

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