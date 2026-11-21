https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/altin-yatirimcisini-uzdu-gram-altinda-haftalik-sert-kayip-1110502722.html

Altın yatırımcısını üzdü: Gram altında haftalık sert kayıp

Altın yatırımcısını üzdü: Gram altında haftalık sert kayıp

Sputnik Türkiye

Piyasalarda haftanın bilançosu belli oldu. Gram altın yüzde 7,60 düşüşle 5 bin 812 liraya, çeyrek altın 10 bin 15 liraya geriledi. 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T10:19+0300

2026-11-21T10:19+0300

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gram altın

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Piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 7,60 değer kaybederek 5 bin 812 liraya geriledi. Böylece gram altının satış fiyatı 6 bin liranın altına düştü.BIST 100 endeksi de haftayı kayıpla tamamladı. Dolar yükselirken avro, yatırım fonları ve emeklilik fonlarında düşüş görüldü.Gram altın yüzde 7,60 değer kaybettiKapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 7,60 düşerek 5 bin 812 lira oldu.Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,79 değer kaybederek 39 bin 879 liraya geriledi.Geçen hafta sonu 10 bin 406 liradan satılan çeyrek altın, bu hafta yüzde 3,76 düşüşle 10 bin 15 liraya indi.BIST 100 haftayı yüzde 6,01 kayıpla kapattıBIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 11.102,52, en yüksek 11.951,86 puanı gördü.Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,01 azalışla 11.131,32 puandan tamamladı.Dolar yükseldi, avro gerilediDöviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,42 değer kazanarak 50,5790 liraya yükseldi.Avro ise yüzde 0,10 düşüşle 55,6580 liraya geriledi.Yatırım ve emeklilik fonları değer kaybettiYatırım fonları bu hafta yüzde 1,03, emeklilik fonları ise yüzde 1,44 değer kaybetti.Kategorilerine göre değerlendirildiğinde yatırım fonları arasında en çok kazandıran, yüzde 0,56 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/benzine-indirim-litre-fiyati-70-liranin-altina-indi-1110502432.html

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