https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/finlandiya-rus-yuk-gemisine-yonelik-saldirinin-arkasinda-ukrayna-olabilir-1110510869.html
Finlandiya: Rus yük gemisine yönelik saldırının arkasında Ukrayna olabilir
Finlandiya: Rus yük gemisine yönelik saldırının arkasında Ukrayna olabilir
Sputnik Türkiye
Finlandiya Savunma Kuvvetleri İletişim Direktörü Aki-Mauri Huhtinen, Finlandiya Körfezi’ndeki Rus yük gemisine yönelik saldırının Ukrayna tarafından... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T23:49+0300
2026-11-21T23:49+0300
2026-11-21T23:49+0300
dünya
finlandiya
rusya
finlandiya körfezi
ukrayna
yük gemisi
aleksandr drozdenko
kaliningrad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45f2ceede7fdb997b4c1029d9f4c586f.jpg
Finlandiya Savunma Kuvvetleri İletişim Direktörü Aki-Mauri Huhtinen, Rus yük gemisine yönelik saldırıya ilişkin Yle’ye değerlendirmede bulundu. Huhtinen, “Muhtemelen bunun arkasında Ukrayna var” dedi.Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Kaliningrad’a giden geminin Rusya sınırından 3 deniz mili uzaklıkta saldırıya uğradığını açıklamıştı.Kaliningrad Bölgesi Valisi Aleksey Besprozvannıh ise, olayın bölgenin tedariki açısından tehdit oluşturmadığını belirtmişti. Daha sonra gemiye bir Rus kurtarma gemisinin ulaştığı, tahliyeye gerek duyulmadığı ve mürettebatın seyre yeniden başlamayı planladığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/finlandiya-korfezinde-iha-saldirisina-ugrayan-rus-yuk-gemisine-kurtarma-gemisi-ulasti-1110508021.html
finlandiya
rusya
finlandiya körfezi
ukrayna
kaliningrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_147:0:1020:655_1920x0_80_0_0_13ff2ce2d23e072eb1b9d461c2dd8518.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
finlandiya, rusya, finlandiya körfezi, ukrayna, yük gemisi, aleksandr drozdenko, kaliningrad
finlandiya, rusya, finlandiya körfezi, ukrayna, yük gemisi, aleksandr drozdenko, kaliningrad
Finlandiya: Rus yük gemisine yönelik saldırının arkasında Ukrayna olabilir
Finlandiya Savunma Kuvvetleri İletişim Direktörü Aki-Mauri Huhtinen, Finlandiya Körfezi’ndeki Rus yük gemisine yönelik saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.
Finlandiya Savunma Kuvvetleri İletişim Direktörü Aki-Mauri Huhtinen, Rus yük gemisine yönelik saldırıya ilişkin Yle’ye değerlendirmede bulundu. Huhtinen, “Muhtemelen bunun arkasında Ukrayna var” dedi.
Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Kaliningrad’a giden geminin Rusya sınırından 3 deniz mili uzaklıkta saldırıya uğradığını açıklamıştı.
Kaliningrad Bölgesi Valisi Aleksey Besprozvannıh ise, olayın bölgenin tedariki açısından tehdit oluşturmadığını belirtmişti. Daha sonra gemiye bir Rus kurtarma gemisinin ulaştığı, tahliyeye gerek duyulmadığı ve mürettebatın seyre yeniden başlamayı planladığı bildirilmişti.