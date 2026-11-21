https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/finlandiya-korfezinde-iha-saldirisina-ugrayan-rus-yuk-gemisine-kurtarma-gemisi-ulasti-1110508021.html

Finlandiya Körfezi’nde İHA saldırısına uğrayan Rus yük gemisine kurtarma gemisi ulaştı

Finlandiya Körfezi’nde İHA saldırısına uğrayan Rus yük gemisine kurtarma gemisi ulaştı

Sputnik Türkiye

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, uluslararası sularda İHA saldırısına uğradığı bildirilen Rus yük gemisindeki durumun kontrol altında olduğunu ve... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T18:34+0300

2026-11-21T18:34+0300

2026-11-21T18:34+0300

ukrayna kri̇zi̇

finlandiya körfezi

aleksandr drozdenko

rusya

kaliningrad

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

yük gemisi

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Finlandiya Körfezi’nde insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı belirtilen Rus yük gemisine bir kurtarma gemisinin ulaştığı bildirildi.Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Max platformundaki açıklamasında, “21 Kasım 2026’da Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında İHA saldırısına uğrayan Rus yük gemisine bir Rus kurtarma gemisi ulaştı” ifadelerini kullandı.Gemideki durumun kontrol altında olduğunu ve mürettebatın tahliyesine gerek duyulmadığını belirten Drozdenko, “Gemi mürettebatı gerekli çalışmaları yürütüyor ve rotası üzerindeki seyrine yeniden başlamayı planlıyor” bilgisini paylaştı.Saldırının Rusya sınırından 3 deniz mili uzaklıkta gerçekleştiği, yük gemisinin Kaliningrad’a doğru ilerlediği kaydedildi.Kaliningrad Bölgesi Valisi Aleksey Besprozvannıh ise olayın bölgenin tedarikinde herhangi bir aksama oluşturmadığını ve süreci bizzat takip ettiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-kievin-luganska-saldirisi-ile-ilgili-bmye-basvuracagiz-1110506423.html

finlandiya körfezi

rusya

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finlandiya körfezi, aleksandr drozdenko, rusya, kaliningrad, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yük gemisi