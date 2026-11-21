https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/finlandiya-korfezinde-iha-saldirisina-ugrayan-rus-yuk-gemisine-kurtarma-gemisi-ulasti-1110508021.html
Finlandiya Körfezi’nde İHA saldırısına uğrayan Rus yük gemisine kurtarma gemisi ulaştı
Finlandiya Körfezi’nde İHA saldırısına uğrayan Rus yük gemisine kurtarma gemisi ulaştı
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Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, uluslararası sularda İHA saldırısına uğradığı bildirilen Rus yük gemisindeki durumun kontrol altında olduğunu ve... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T18:34+0300
2026-11-21T18:34+0300
2026-11-21T18:34+0300
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finlandiya körfezi
aleksandr drozdenko
rusya
kaliningrad
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
yük gemisi
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Finlandiya Körfezi’nde insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı belirtilen Rus yük gemisine bir kurtarma gemisinin ulaştığı bildirildi.Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Max platformundaki açıklamasında, “21 Kasım 2026’da Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında İHA saldırısına uğrayan Rus yük gemisine bir Rus kurtarma gemisi ulaştı” ifadelerini kullandı.Gemideki durumun kontrol altında olduğunu ve mürettebatın tahliyesine gerek duyulmadığını belirten Drozdenko, “Gemi mürettebatı gerekli çalışmaları yürütüyor ve rotası üzerindeki seyrine yeniden başlamayı planlıyor” bilgisini paylaştı.Saldırının Rusya sınırından 3 deniz mili uzaklıkta gerçekleştiği, yük gemisinin Kaliningrad’a doğru ilerlediği kaydedildi.Kaliningrad Bölgesi Valisi Aleksey Besprozvannıh ise olayın bölgenin tedarikinde herhangi bir aksama oluşturmadığını ve süreci bizzat takip ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-kievin-luganska-saldirisi-ile-ilgili-bmye-basvuracagiz-1110506423.html
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finlandiya körfezi, aleksandr drozdenko, rusya, kaliningrad, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yük gemisi
finlandiya körfezi, aleksandr drozdenko, rusya, kaliningrad, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yük gemisi
Finlandiya Körfezi’nde İHA saldırısına uğrayan Rus yük gemisine kurtarma gemisi ulaştı
Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, uluslararası sularda İHA saldırısına uğradığı bildirilen Rus yük gemisindeki durumun kontrol altında olduğunu ve tahliyeye ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.
Finlandiya Körfezi’nde insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı belirtilen Rus yük gemisine bir kurtarma gemisinin ulaştığı bildirildi.
Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Max platformundaki açıklamasında, “21 Kasım 2026’da Finlandiya Körfezi’nin uluslararası sularında İHA saldırısına uğrayan Rus yük gemisine bir Rus kurtarma gemisi ulaştı” ifadelerini kullandı.
Gemideki durumun kontrol altında olduğunu ve mürettebatın tahliyesine gerek duyulmadığını belirten Drozdenko, “Gemi mürettebatı gerekli çalışmaları yürütüyor ve rotası üzerindeki seyrine yeniden başlamayı planlıyor” bilgisini paylaştı.
Saldırının Rusya sınırından 3 deniz mili uzaklıkta gerçekleştiği, yük gemisinin Kaliningrad’a doğru ilerlediği kaydedildi.
Kaliningrad Bölgesi Valisi Aleksey Besprozvannıh ise olayın bölgenin tedarikinde herhangi bir aksama oluşturmadığını ve süreci bizzat takip ettiğini açıkladı.