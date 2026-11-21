https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/evinin-duvarlarini-ask-siirleriyle-dolduran-kiraci-konustu-aksam-1800e-kadar-yazdigim-oluyordu-1110509384.html

Evinin duvarlarını aşk şiirleriyle dolduran kiracı konuştu: 'Akşam 18.00'e kadar yazdığım oluyordu'

Evinin duvarlarını aşk şiirleriyle dolduran kiracı konuştu: 'Akşam 18.00'e kadar yazdığım oluyordu'

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de kiracı olduğu dairenin duvarlarını şiirlerle süsleyen kiracı Abdullah Gönen, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Ev sahibi, 9 aydır kirasını... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T19:35+0300

2026-11-21T19:35+0300

2026-11-21T19:35+0300

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İstanbul Büyükçekmece'de 2 yıl yaşadığı evin duvarlarını, tavanını, kapılarını, mutfak dolaplarını ve kombisini aşk şiirleri ile ayrılık sözleriyle dolduran kiracı Abdullah Gönen, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Sabah'ın haberine göre Gönen, yazıları 2.5-3 ay içinde yazdığını, bazen saatlerce durmadan yazdığını söyledi.Gönen, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve kız arkadaşının cezaevine girmesinin ardından evin duvarlarına yazı yazmaya başladığını belirtti.Kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerlerini kaybettiklerini ve bu süreçte ekonomik sıkıntı yaşadıklarını anlatan Gönen, "Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı. Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik, dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti. Ondan sonra ödeme yaptık, sonra tekrar 1-2 ay gecikme olmuştu. Ev sahibinden mühlet istedik, bize biraz zaman ver diye. Ondan sonra bir türlü düzelemedik, ödeyemedik" dedi.Kız arkadaşının da pasaport süresinin dolması nedeniyle cezaevine girdiğini belirten Gönen, yazı yazmaya nasıl başladığını hatırlamadığını ifade etti.'Uyurken meşhur oldum'Olayın basında yer almasının ardından yaşananları anlatan Gönen, haberleri gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Uyurken meşhur oldum. Haberleri görünce şaşırdım, böyle bir şey olacağını rüyamda görsem inanmazdım" diye konuştu.Evden ayrılırken duvarları boyayarak çıkmayı planladıklarını söyleyen Gönen, kira borcunu da toplu şekilde ödemeyi düşündüğünü belirtti.Gönen, "Mağdur değil, biz oradan çıkarken boyayıp çıkacaktık. 7-8 ay kiramız gecikti, şu an yeni bir dükkan kurmayla uğraşıyorum. Toparlayıp, kirayı toplu bir şekilde vereceğim. Zaten kentsel dönüşüme girdi, üst katlar komple boşaldı. Boşalan yerlere de kiracı almıyorlar, satılık yazıyorlar" ifadelerini kullandı.'Yazıları 2.5-3 ay içinde yazdım'Gönen, evin duvarlarına yazı yazdığı dönemde işten geldikten sonra kalan zamanını bu uğraşa ayırdığını belirterek, bazen kendisini yazmaya kaptırdığını söyledi.Gönen, tavana yazı yazmanın zor olduğunu belirterek tavanları yazamadığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/cigdem-batur-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1110505269.html

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