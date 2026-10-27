https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/prostat-kanserinde-yeni-kesif-hastalik-15-yil-onceden-anlasilabilir-mi-1109909791.html
Prostat kanserinde yeni keşif: Hastalık 15 yıl önceden anlaşılabilir mi?
Prostat kanserinde yeni keşif: Hastalık 15 yıl önceden anlaşılabilir mi?
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Oxford Üniversitesi araştırmacıları, prostat kanseri teşhisinden 15 yıldan fazla süre önce alınan kan örneklerinde hastalık riskiyle bağlantılı proteinler... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T20:14+0300
2026-10-27T20:14+0300
2026-10-27T20:14+0300
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oxford üniversitesi
prostat
prostat kanseri
kan testi
protein
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İngiltere'deki Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford Halk Sağlığı araştırmacıları, prostat kanserinin yıllar öncesinden tahmin edilip edilemeyeceğini araştırdı.Çalışmada, hastalığa daha sonra yakalanan erkeklerin kanında, sağlıklı kalan kişilerden farklı protein seviyeleri bulundu.Kan örneklerinde 15 yıl öncesine uzanan izlerEuropean Urology dergisinde yayımlanan araştırmada, daha sonra prostat kanserine yakalanan 982 erkek ile rastgele seçilen bin 573 erkeğin kan örnekleri incelendi.Yaklaşık 16 yıl boyunca takip edilen katılımcıların kanındaki 6 binden fazla protein analiz edildi.Bilim insanları, 12 proteinin, kan örneği alındıktan 15 yıldan fazla süre sonra teşhis edilen prostat kanseriyle bağlantılı olduğunu belirledi.Araştırmada ayrıca 7 proteinin, daha hızlı ilerleyen ve hayati tehlike oluşturabilen prostat kanseri türleriyle ilişkili olduğu tespit edildi.Erken teşhis için yeni bir kan testi Araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekte prostat kanseri riski yüksek erkeklerin daha erken belirlenmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.Ancak bilim insanları, tespit edilen proteinlerin henüz hastanelerde kullanılabilecek bir kan testi oluşturmak için yeterli olmadığını vurguluyor.Araştırmanın sonuçlarının doğrulanması ve bu proteinlerin prostat kanseri riskini ne kadar doğru tahmin edebildiğinin belirlenmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/yeni-arastirma-dusuk-testosteron-sekerin-karacigere-zararini-artirabilir-1109906643.html
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oxford üniversitesi, prostat, prostat kanseri, kan testi, protein
oxford üniversitesi, prostat, prostat kanseri, kan testi, protein
Prostat kanserinde yeni keşif: Hastalık 15 yıl önceden anlaşılabilir mi?
Oxford Üniversitesi araştırmacıları, prostat kanseri teşhisinden 15 yıldan fazla süre önce alınan kan örneklerinde hastalık riskiyle bağlantılı proteinler belirledi. Bulgular, gelecekte prostat kanseri riskinin çok daha erken tespit edilmesini sağlayabilir.
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford Halk Sağlığı araştırmacıları, prostat kanserinin yıllar öncesinden tahmin edilip edilemeyeceğini araştırdı.
Çalışmada, hastalığa daha sonra yakalanan erkeklerin kanında, sağlıklı kalan kişilerden farklı protein seviyeleri bulundu.
Kan örneklerinde 15 yıl öncesine uzanan izler
European Urology dergisinde yayımlanan araştırmada, daha sonra prostat kanserine yakalanan 982 erkek ile rastgele seçilen bin 573 erkeğin kan örnekleri incelendi.
Yaklaşık 16 yıl boyunca takip edilen katılımcıların kanındaki 6 binden fazla protein analiz edildi.
Bilim insanları, 12 proteinin, kan örneği alındıktan 15 yıldan fazla süre sonra teşhis edilen prostat kanseriyle bağlantılı olduğunu belirledi.
Araştırmada ayrıca 7 proteinin, daha hızlı ilerleyen ve hayati tehlike oluşturabilen prostat kanseri türleriyle ilişkili olduğu tespit edildi.
Erken teşhis için yeni bir kan testi
Araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekte prostat kanseri riski yüksek erkeklerin daha erken belirlenmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
Ancak bilim insanları, tespit edilen proteinlerin henüz hastanelerde kullanılabilecek bir kan testi oluşturmak için yeterli olmadığını vurguluyor.
Araştırmanın sonuçlarının doğrulanması ve bu proteinlerin prostat kanseri riskini ne kadar doğru tahmin edebildiğinin belirlenmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.