https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bilim-insanlari-ay-topraginda-patates-yetistirdi-1110469597.html

Bilim insanları Ay toprağında patates yetiştirdi

Bilim insanları Ay toprağında patates yetiştirdi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Ay'ın yüzeyindeki toprağı taklit eden bir karışımda patates yetiştirdi. Gelecekte Ay'da kurulması planlanan üslerde astronotların kendi... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T17:07+0300

2026-11-19T17:07+0300

2026-11-19T17:07+0300

yaşam

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Bilim insanları, Ay yüzeyindeki toprağı taklit eden özel bir karışımda, tüketilebilir patates yetiştirmeyi başardı. Araştırma, gelecekte Ay'da kurulması planlanan üslerde astronotların kendi gıdalarını üretmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayabilir.NASA tarafından desteklenen araştırmada, Ay toprağını temsil eden karışım organik maddelerle zenginleştirildi. Elde edilen sonuçlar, yeterli miktarda organik madde eklenmesi halinde patateslerin Dünya toprağında yetişenlerle benzer gelişim gösterebildiğini ortaya koydu.Araştırmada, kırmızı kabuklu ve beyaz etli, erken olgunlaşan Modoc çeşidi patates kullanıldı. Çalışmanın sonuçları, npj Microgravity dergisinde yayımlandı.Ay toprağı organik maddeyle zenginleştirildiAy'ın yüzeyini kaplayan regolit, milyarlarca yıl boyunca meteor çarpmaları sonucu oluşan kaya parçaları ve tozdan meydana geliyor. Dünya'daki topraklardan farklı olarak organik madde içermeyen regolit, bitkilerin büyümesi için gerekli azotu da barındırmıyor.Araştırmacılar, bitkilerin gelişimini desteklemek amacıyla Ay toprağını taklit eden karışıma solucanların organik atıkları parçalamasıyla elde edilen vermikompost ekledi.Araştırma kapsamında patatesler, gündüz 22, gece 18 derece sıcaklığın sağlandığı bir serada, güneş ışığı ve yapay aydınlatma altında yetiştirildi.Bitkilerin küçük saksılarda yetiştirilmesi nedeniyle elde edilen patateslerin ağırlığı, Dünya toprağında yetiştirilenler de dahil olmak üzere genellikle 10 gramın altında kaldı. Araştırmacılar hasat edilen patateslerin henüz tadına bakmadıklarını ifade etti.Ay toprağı ne gibi riskler barındırıyor?Ay regolitinin tarım açısından bir diğer zorluğu, bakır gibi ağır metallerin yüksek seviyelerde bulunması. Organik madde içermeyen regolit, bitkilerin bu metalleri fazla miktarda emmesine ve toksik etkilerle karşılaşmasına neden olabiliyor.Araştırmacılara göre vermikompost, ağır metallerin bitkiler tarafından alınabilirliğini azaltarak bu riski düşürüyor ve bitkilerin zararlı miktarda metal biriktirmesini önlüyor.Bilim insanları daha önce Ay toprağını taklit eden karışımlarda nohut yetiştirmeyi de başarmıştı. Domates, marul ve yonca gibi farklı bitkiler üzerinde de uzayda tarım yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.Araştırmacı, regolit kullanımı üzerine çalışmaların toprak kalitesini iyileştirecek ve kirlenmiş toprakların iyileştirilmesine katkıda bulunacak yöntemlerin geliştirilmesine de yardımcı olabileceğini kaydetti.ABD ve Çin, önümüzdeki yıllarda Ay'a astronot göndermeyi ve uzun süreli üsler kurmayı hedefliyor. Bu üslerde yaşayan astronotların ihtiyaç duyduğu gıdanın Dünya'dan taşınması yerine yerinde üretilmesi, sürdürülebilir uzay görevleri açısından önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/bilim-insanlarindan-yeni-deney-ay-topraginda-nohut-yetistirildi-1104209256.html

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