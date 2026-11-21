https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/benzine-indirim-litre-fiyati-70-liranin-altina-indi-1110502432.html
Benzine indirim: Litre fiyatı 70 liranın altına indi
Benzine indirim: Litre fiyatı 70 liranın altına indi
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim yapıldı. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 68,35 TL'ye, Ankara'da... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T09:56+0300
2026-11-21T09:56+0300
2026-11-21T09:56+0300
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benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki gerileme ve petrol stoklarındaki artışın etkisiyle düşüş yaşandı. Benzinin litre fiyatına 2,95 TL indirim yapıldı.Bugünden itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 70 TL'nin altına geriledi.Benzin fiyatları ne kadar oldu?2,95 TL'lik indirimin ardından benzinin litre fiyatları kentlere göre şöyle oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/balkanlardan-soguk-hava-geliyor-meteoroloji-uzmani-orhan-sen-tarih-verdi-istanbula-kar-yagacak-mi-1110501951.html
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
Benzine indirim: Litre fiyatı 70 liranın altına indi
Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim yapıldı. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 68,35 TL'ye, Ankara'da 69,25 TL'ye, İzmir'de 69,55 TL'ye geriledi.
Akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki gerileme ve petrol stoklarındaki artışın etkisiyle düşüş yaşandı. Benzinin litre fiyatına 2,95 TL indirim yapıldı.
Bugünden itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 70 TL'nin altına geriledi.
Benzin fiyatları ne kadar oldu?
2,95 TL'lik indirimin ardından benzinin litre fiyatları kentlere göre şöyle oldu: