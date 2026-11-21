https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/benzine-indirim-litre-fiyati-70-liranin-altina-indi-1110502432.html

Benzine indirim: Litre fiyatı 70 liranın altına indi

Benzine indirim: Litre fiyatı 70 liranın altına indi

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim yapıldı. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 68,35 TL'ye, Ankara'da... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T09:56+0300

2026-11-21T09:56+0300

2026-11-21T09:56+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

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Akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki gerileme ve petrol stoklarındaki artışın etkisiyle düşüş yaşandı. Benzinin litre fiyatına 2,95 TL indirim yapıldı.Bugünden itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 70 TL'nin altına geriledi.Benzin fiyatları ne kadar oldu?2,95 TL'lik indirimin ardından benzinin litre fiyatları kentlere göre şöyle oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/balkanlardan-soguk-hava-geliyor-meteoroloji-uzmani-orhan-sen-tarih-verdi-istanbula-kar-yagacak-mi-1110501951.html

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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları