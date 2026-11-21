https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/balkanlardan-soguk-hava-geliyor-meteoroloji-uzmani-orhan-sen-tarih-verdi-istanbula-kar-yagacak-mi-1110501951.html

Balkanlardan soğuk hava geliyor, Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar yağacak mı?

Balkanlardan soğuk hava geliyor, Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih verdi: İstanbul'a kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yeni haftada hızla düşmesi bekleniyor. MGM tahminlerine göre pazartesi 19 derece ölçülmesi beklenen sıcaklık salı 10, çarşamba... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T09:44+0300

2026-11-21T09:44+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

orhan şen

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu anadolu

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İstanbul'da hava durumu yeni haftayla birlikte değişecek. Bir süredir lodosun etkisiyle bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların, kuzeyli rüzgarların etkisiyle hızla düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) beş günlük tahminine göre İstanbul'da pazartesi günü 19 derece olması beklenen sıcaklık, salı günü 10 dereceye, çarşamba günü ise 9 dereceye gerileyecek.Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise salı gününden itibaren Balkanlardan gelecek soğuk havanın, Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklıkları 7 ila 9 derece düşüreceğini belirtti.İstanbul'da sıcaklık 19 dereceden 9 dereceye düşecekİstanbul'da hafta sonu aralıklı sağanak geçişleri beklenirken, kent yeni haftaya parçalı bulutlu havayla başlayacak.MGM'nin tahminlerine göre pazartesi günü İstanbul'da sıcaklığın 19 derece olması ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.Salı günü sıcaklığın 10 dereceye düşeceği tahmin edilirken, çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 9, en düşük sıcaklığın ise 4 derece olması bekleniyor.Orhan Şen: Salı günü paltoları çıkartınProf. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden soğuk hava geleceğini belirtti.Şen, şu ifadeleri kullandı:"Salı gününden itibaren hafta içi Balkanlardan gelecek soğuk hava Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi hariç tüm yurtta sıcaklıkları 7-9 derece düşürecek. Bolu Kastamonu doğu Karadeniz'in yükseklerinde ve doğu Anadolu'da kar yapar. Diğer bölgelerde yağış yok.İstanbul gündüz 9-10 gece 4-5 dereceye düşer. Pazartesi gününe aldanmayın salı günü paltoları çıkartın sobaları yakın. Kar yok."İstanbul'a kar yağacak mı?Buna göre Şen, İstanbul'da kar beklemediğini, gündüz sıcaklıklarının 9-10, gece sıcaklıklarının ise 4-5 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.Ankara ve İzmir'de de sıcaklıklar düşecekYeni haftada sıcaklık düşüşünün Ankara ve İzmir'de de görülmesi bekleniyor.MGM tahminlerine göre Ankara'da pazartesi günü 16 derece olması beklenen sıcaklık, salı günü 12 dereceye, çarşamba günü ise 7 dereceye gerileyecek.İzmir'de ise pazartesi 22 derece olarak tahmin edilen sıcaklığın salı günü 19, çarşamba günü 16 derece olması bekleniyor.Yüksek kesimlerde kar bekleniyorSoğuk havayla birlikte hafta ortasında Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklentisi bulunuyor.Orhan Şen de Bolu, Kastamonu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'da kar beklendiğini belirtti.Meteoroloji 21 ili sarı kodla uyardıMGM'nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.Meteoroloji, beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış nedeniyle 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Uyarı verilen iller Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan ve Osmaniye olarak sıralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/antarktikada-buyuk-kesif-buzlarin-altinda-dev-daglar-bulundu-1110496365.html

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