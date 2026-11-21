https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/balatin-unlu-binasina-30-milyon-liralik-fiyat-bicildi-1110503726.html

Balat'ın ünlü binasına 30 milyon liralık fiyat biçildi

Balat'ın ünlü binasına 30 milyon liralık fiyat biçildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un film ve dizi çekimleriyle öne çıkan semtlerinden Balat'ta, yapımlarda sık kullanılan ve turistlerin fotoğraf çektirdiği bina 30 milyon liraya... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

balat

satılık

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İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta, film ve dizi çekimlerinde sık kullanılan dikkat çekici bina 30 milyon liraya satışa çıkarıldı.Yerli ve yabancı turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği yapı, yıllardır bakımsız ve harap görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Bölgenin tanınan yapıları arasında gösterilen bina, internet üzerinden yayımlanan satış ilanıyla yeniden gündeme geldi.Film ve dizilerde sık kullanılıyorBalat'ın tarihi sokaklarında çekilen dizi ve filmlerde sık sık görülen bina, özellikle kovalamaca ve geçiş sahnelerinde kullanılan mimarisiyle öne çıkıyor.İki sokağın birleştiği köşede bulunan yapının konumu, bir tarafından uzaklaşan kişinin diğer taraftan dolaşan kişinin gözünden kaybolmasına imkan sağlıyor.Film ve dizi çekimleriyle tanınan yapı, zaman içerisinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.30 milyon liraya satışa çıkarıldıİnternet üzerinden yayımlanan satış ilanında binanın 30 milyon lira bedelle satışa sunulduğu belirtildi.İlan bilgilerine göre yapı 245 metrekare brüt, 210 metrekare net alana sahip. 5 oda ve 1 salondan oluştuğu belirtilen bina, dört katlı ve müstakil tapulu olarak listelendi.

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balat, satılık