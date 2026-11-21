https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/abd-baskani-trump-iranda-yonetim-degisikligini-hicbir-zaman-dusunmedim-1110508145.html
ABD Başkanı Trump: İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmedim
ABD Başkanı Trump: İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmedim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmediğini belirterek Tahran yönetiminin değişmesinin kendisini özellikle ilgilendirmediğini... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T18:51+0300
2026-11-21T18:51+0300
2026-11-21T18:51+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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marco rubio
donald trump
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j.d. vance
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.Fox News'e konuşan Trump, "Rejim hiçbir zaman beni özellikle ilgilendirmedi. Biliyorsunuz, bazıları rejim değişikliğinden söz ediyordu ancak bana bunun ne anlama geldiğini açıklayın" dedi.'İran ile yapılacak gelecekteki anlaşma süresiz olmalı'ABD Başkanı Trump, İran ile gelecekte yapılacak anlaşmanın süresiz olması ve Tahran'ın nükleer silah elde etme ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.Verdiği röportajda Trump, "Kalıcı olarak yürürlükte kalacak bir anlaşma yapacağım. Herhangi birinin onlara nükleer silah elde etme imkânı vermesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.Trump, 15 veya 20 yıl sonra ABD'de beceriksiz bir başkanın göreve gelmesi durumunda bile anlaşmanın yürürlükte kalmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.Trump, İran'ın mevcut yönetimiyle müzakere yürütmenin kendisi açısından son derece zor olduğunu kabul etti.'Ukrayna'da daha kapsamlı bir ateşkes sağlamak istiyorum'ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında daha kapsamlı bir ateşkes sağlamak istediğini söyledi.Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Trump, Vance ve Rubio'yu olası başkan adayları olarak gösterdiDonald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu, 2028 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin olası başkan adayları olarak gösterdi.Cumhuriyetçi Parti'nin potansiyel başkan adayları hakkında konuşan Trump, "Cumhuriyetçilere gelince, çok iyi olabilecek birkaç kişi var. Elbette JD ve Marco da bunların arasında. Harika işler çıkarıyorlar ve çok popülerler" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritisten-12-mil-aciklamasi-secilen-sekilde-ve-zamanda-1110507472.html
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abd, marco rubio, donald trump, i̇ran, tahran, j.d. vance
abd, marco rubio, donald trump, i̇ran, tahran, j.d. vance
ABD Başkanı Trump: İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmedim
ABD Başkanı Trump, İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmediğini belirterek Tahran yönetiminin değişmesinin kendisini özellikle ilgilendirmediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.
Fox News'e konuşan Trump, "Rejim hiçbir zaman beni özellikle ilgilendirmedi. Biliyorsunuz, bazıları rejim değişikliğinden söz ediyordu ancak bana bunun ne anlama geldiğini açıklayın" dedi.
'İran ile yapılacak gelecekteki anlaşma süresiz olmalı'
ABD Başkanı Trump, İran ile gelecekte yapılacak anlaşmanın süresiz olması ve Tahran'ın nükleer silah elde etme ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.
Verdiği röportajda Trump, "Kalıcı olarak yürürlükte kalacak bir anlaşma yapacağım. Herhangi birinin onlara nükleer silah elde etme imkânı vermesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Trump, 15 veya 20 yıl sonra ABD'de beceriksiz bir başkanın göreve gelmesi durumunda bile anlaşmanın yürürlükte kalmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.
Trump, İran'ın mevcut yönetimiyle müzakere yürütmenin kendisi açısından son derece zor olduğunu kabul etti.
'Ukrayna'da daha kapsamlı bir ateşkes sağlamak istiyorum'
ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında daha kapsamlı bir ateşkes sağlamak istediğini söyledi.
Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
ABD First Lady'si Melania Trump, birçok harika insanla iş birliği yaparak Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkiler konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardı. Şimdi ise daha kapsamlı bir seçeneğe geçiyoruz. İnsanlar şehirlerden ve yerleşim yerlerinden tahliye edildi ve bu muhtemelen onların hayatlarını kurtardı. Bu harika bir şey, bu bir ateşkesti. Şimdi aynısını yapacağız ancak daha kapsamlı bir şekilde.
Trump, Vance ve Rubio'yu olası başkan adayları olarak gösterdi
Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu, 2028 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin olası başkan adayları olarak gösterdi.
Cumhuriyetçi Parti'nin potansiyel başkan adayları hakkında konuşan Trump, "Cumhuriyetçilere gelince, çok iyi olabilecek birkaç kişi var. Elbette JD ve Marco da bunların arasında. Harika işler çıkarıyorlar ve çok popülerler" dedi.