https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/abd-baskani-trump-iranda-yonetim-degisikligini-hicbir-zaman-dusunmedim-1110508145.html

ABD Başkanı Trump: İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmedim

ABD Başkanı Trump: İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmedim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmediğini belirterek Tahran yönetiminin değişmesinin kendisini özellikle ilgilendirmediğini... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T18:51+0300

2026-11-21T18:51+0300

2026-11-21T18:51+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

marco rubio

donald trump

i̇ran

tahran

j.d. vance

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'da yönetim değişikliğini hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.Fox News'e konuşan Trump, "Rejim hiçbir zaman beni özellikle ilgilendirmedi. Biliyorsunuz, bazıları rejim değişikliğinden söz ediyordu ancak bana bunun ne anlama geldiğini açıklayın" dedi.'İran ile yapılacak gelecekteki anlaşma süresiz olmalı'ABD Başkanı Trump, İran ile gelecekte yapılacak anlaşmanın süresiz olması ve Tahran'ın nükleer silah elde etme ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.Verdiği röportajda Trump, "Kalıcı olarak yürürlükte kalacak bir anlaşma yapacağım. Herhangi birinin onlara nükleer silah elde etme imkânı vermesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.Trump, 15 veya 20 yıl sonra ABD'de beceriksiz bir başkanın göreve gelmesi durumunda bile anlaşmanın yürürlükte kalmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.Trump, İran'ın mevcut yönetimiyle müzakere yürütmenin kendisi açısından son derece zor olduğunu kabul etti.'Ukrayna'da daha kapsamlı bir ateşkes sağlamak istiyorum'ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında daha kapsamlı bir ateşkes sağlamak istediğini söyledi.Trump konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Trump, Vance ve Rubio'yu olası başkan adayları olarak gösterdiDonald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu, 2028 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin olası başkan adayları olarak gösterdi.Cumhuriyetçi Parti'nin potansiyel başkan adayları hakkında konuşan Trump, "Cumhuriyetçilere gelince, çok iyi olabilecek birkaç kişi var. Elbette JD ve Marco da bunların arasında. Harika işler çıkarıyorlar ve çok popülerler" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritisten-12-mil-aciklamasi-secilen-sekilde-ve-zamanda-1110507472.html

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abd, marco rubio, donald trump, i̇ran, tahran, j.d. vance