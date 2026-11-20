https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tusk-abnin-yeni-yaptirim-taslagi-rus-sporculara-vize-yasagini-da-iceriyor-1110477889.html

Tusk: AB’nin yeni yaptırım taslağı Rus sporculara vize yasağını da içeriyor

Tusk: AB’nin yeni yaptırım taslağı Rus sporculara vize yasağını da içeriyor

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik 22’nci yaptırım paketi taslağında Rus sporculara vize verilmesinin yasaklanmasına ilişkin... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T01:23+0300

2026-11-20T01:23+0300

2026-11-20T01:23+0300

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Gazetecilere konuşan Tusk, “Avrupa Komisyonu yeni yaptırım paketinin taslağını hazırladı. Evet, taslakta Rus sporculara vize verilmesinin yasaklanmasına yönelik bir teklif de bulunuyor” dedi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de çarşamba günü Rusya’ya karşı hazırlanan 22’nci yaptırım paketinin gelecek hafta sunulacağını açıklamıştı.Kasım ortasında Finlandiya ve Norveç, tarafsız statüde yarışanlar dahil Rus sporculara yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırmış, Estonya ise Rus atletlerin kendi topraklarındaki müsabakalara alınmayacağını teyit etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Finlandiya ve Norveç’in Rus sporculara vize vermemesinin, bu ülkelerin Moskova ile diyalog kurulması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla çeliştiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/isvec-norvec-ve-estonyadan-rus-sporculara-vize-kisitlamalarina-destek-1110329032.html

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