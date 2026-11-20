https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/yeni-arastirma-haftalik-egzersiz-suresi-ile-ruh-sagligi-arasindaki-baglanti-ortaya-cikti-1110492217.html

Yeni araştırma: Haftalık egzersiz süresi ile ruh sağlığı arasındaki bağlantı ortaya çıktı

Yeni araştırma: Haftalık egzersiz süresi ile ruh sağlığı arasındaki bağlantı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Norveç'te 10 binden fazla üniversite öğrencisiyle yapılan araştırma, ruh sağlığını korumada egzersizin yoğunluğundan çok ne sıklıkla yapıldığının önemli... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T15:55+0300

2026-11-20T15:55+0300

2026-11-20T15:55+0300

sağlik

spor

egzersiz

ruh sağlığı

depresyon

anksiyete

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Spor yaparken daha fazla yorulmanın veya saatlerce antrenman yapmanın ruh sağlığı açısından mutlaka daha iyi sonuçlar verdiği düşüncesi, yeni bir araştırmayla yeniden gündeme geldi. Norveç'te bir yıl boyunca takip edilen 10 bin 460 üniversite öğrencisinin verileri, egzersizin ne kadar ağır olduğundan çok düzenli yapılmasının depresyon ve anksiyeteyle ilişkili olabileceğini gösterdi. Araştırmada özellikle haftalık egzersiz sıklığı ile sonraki dönemde görülen ruh sağlığı sorunları arasında belirgin bir bağlantı bulundu.Daha sık spor yapanlarda risk daha düşükBatı Norveç Uygulamalı Bilimler Üniversitesi araştırmacılarından Michael Grasdalsmoen ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya 18-35 yaş aralığındaki tam zamanlı üniversite öğrencileri katıldı. Katılımcılardan başlangıçta ne sıklıkla spor yaptıkları, antrenmanlarının ne kadar yorucu olduğu ve haftada kaç saat egzersize zaman ayırdıkları hakkında bilgi toplandı.Bir yıl sonra yapılan değerlendirmelerde, daha az fiziksel aktivitede bulunan öğrencilerin depresyon ve anksiyete belirtilerini karşılayan ruhsal bozukluklar yaşama olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.Ancak araştırmanın en belirgin bulgusu, egzersizin yoğunluğu veya süresinden ziyade haftada kaç kez yapıldığının ruh sağlığıyla daha tutarlı bir ilişki göstermesi oldu.Kadınlarda daha düşük egzersiz yoğunluğu, erkeklerde ise haftalık toplam egzersiz süresinin az olması depresyon ve anksiyeteyle daha güçlü bağlantı gösterdi.Haftada kaç saat egzersiz yapılmalı?Araştırmacılar, haftalık fiziksel aktivite süresi arttıkça yaygın ruhsal bozuklukların görülme olasılığının azaldığını belirledi. Bu ilişki, haftada yaklaşık 10 saatlik egzersiz düzeyine kadar devam etti.Bulgular, Dünya Sağlık Örgütü'nün yetişkinler için önerdiği haftada en az 150 dakika orta veya yüksek yoğunluklu fiziksel aktivite tavsiyesiyle de uyumlu bulundu.Bununla birlikte bilim insanları, araştırmanın doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını vurguladı. Düzenli egzersiz yapan öğrencilerin ruh sağlığı sonuçları daha iyi olsa da sporun tek başına depresyon veya anksiyeteyi önlediği kanıtlanmadı.Bilim insanları, üniversitelerde öğrencilerin spor yapmasını kolaylaştıran imkanların geliştirilmesinin, ruh sağlığını desteklemeye yönelik çalışmaların bir parçası olabileceğini belirtti.

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spor, egzersiz, ruh sağlığı, depresyon, anksiyete