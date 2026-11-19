https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/vegan-urunlerde-beklenmedik-bulgu-212-ornegin-hepsinde-tespit-edildi-1110473609.html

Vegan ürünlerde beklenmedik bulgu: 212 örneğin hepsinde tespit edildi

Vegan ürünlerde beklenmedik bulgu: 212 örneğin hepsinde tespit edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de satışa sunulan 212 bitkisel gıda ve içeceğin tamamında mantarların ürettiği toksik maddeler tespit edildi. Araştırmacılar, ölçülen miktarların... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T19:59+0300

2026-11-19T19:59+0300

2026-11-19T19:59+0300

sağlik

vegan

vejeteryan burger

bitki

mantar

toksin

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Bitkisel beslenmenin yaygınlaşmasıyla birlikte market raflarında daha fazla yer bulan vegan ve vejetaryen ürünler, bilim insanlarının yeni araştırmasına konu oldu. İtalya'daki Parma Üniversitesi öncülüğünde ve İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi'nin katkısıyla yürütülen çalışmada, İngiltere'de satılan 212 farklı bitkisel gıda ve içecek incelendi. Araştırmacılar, test edilen ürünlerin tamamında en az bir mantar toksini bulunduğunu, bazı örneklerde ise birden fazla toksik maddeye rastlandığını belirledi. Bulgular, özellikle bu ürünleri düzenli tüketen kişilerin uzun vadeli maruziyetinin araştırılması gerektiğini ortaya koydu.Et alternatiflerinden bitkisel sütlere kadar incelendiAraştırmada, marketlerde satılan bitkisel et alternatifleri ve içecekler analiz edildi. İncelenen ürünler arasında vegan burgerler, bitkisel sosisler, vejetaryen tavuk alternatifleri ile yulaf, badem ve soya sütleri yer aldı.Araştırmacılar, ürünlerde 19 farklı mikotoksin türünü araştırdı. Bazı küf mantarlarının ürettiği bu maddeler, tahıl, baklagil ve tohum gibi ham maddelere yetiştirme, hasat veya depolama sırasında bulaşabiliyor.Ancak bir üründe mikotoksin bulunması, o gıdanın bozulduğu veya tüketilmesinin doğrudan tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Sağlık üzerindeki olası etkiler, toksinin türüne, miktarına ve tüketim sıklığına bağlı olarak değişiyor.Uzun süreli tüketimin etkileri araştırılıyorBilim insanları, tek bir üründeki düşük miktarların yanı sıra farklı gıdalardan alınan toksinlerin zaman içinde oluşturabileceği toplam maruziyetin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Özellikle beslenmesinde bitkisel et ve süt alternatiflerine sıkça yer veren kişilerin, farklı ürünler aracılığıyla aynı tür maddelere tekrar tekrar maruz kalabileceği ifade edildi.Bazı mikotoksinlerin yüksek veya zararlı düzeylerde alınması karaciğer ve böbrek hasarı, bağışıklık sistemi sorunları ve kanser riskinde artış gibi sonuçlarla ilişkilendiriliyor. Ancak yeni araştırma, incelenen ürünlerin bu hastalıklara yol açtığını ortaya koymuyor.Araştırmacılar, çok sayıda bileşenden oluşan bitkisel ürünlerin denetlenmesine yönelik düzenlemelerin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

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vegan, vejeteryan burger, bitki, mantar, toksin