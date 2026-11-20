https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/yapay-zeka-sirketinde-bir-gecede-servet-patlamasi-calisanlarin-yuzde-96si-milyoner-oldu-1110480560.html

Yapay zeka şirketinde bir gecede servet patlaması: Çalışanların yüzde 96'sı milyoner oldu

Yapay zeka şirketinde bir gecede servet patlaması: Çalışanların yüzde 96'sı milyoner oldu

Sputnik Türkiye

ChatGPT'nin rakibi Claude'un geliştiricisi Anthropic, Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının ardından binlerce çalışanını kağıt üzerinde milyoner yaptı. Şirketin... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T07:43+0300

2026-11-20T07:43+0300

2026-11-20T07:43+0300

ekonomi̇

elon musk

san francisco

silikon vadisi

abd

chatgpt

spacex

nasdaq

haberler

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/04/1108513426_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ad0561a7c2d96f70fcfb15f75a969ed.png

Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, teknoloji dünyasında dikkat çekici bir servet artışına yol açtı. Claude yapay zeka modelinin geliştiricisi Anthropic, 19 Kasım 2026 Perşembe günü ABD'nin Nasdaq borsasında işlem görmeye başlamasının ardından çalışanlarının yaklaşık yüzde 96'sını kağıt üzerinde dolar milyoneri haline getirdi.CNN'in, özel şirket hisselerini takip eden Hill platformunun verilerine dayandırdığı haberine göre, şirketin yaklaşık 5 bin 300 çalışanından 5 bin 100'ünün sahip olduğu hisselerin değeri 1 milyon doları aştı. Üstelik yüzlerce çalışan için bu rakam onlarca milyon dolara ulaştı.Dario Amodei'nin CEO'su olduğu şirket, ANT koduyla işlem görmeye başladığı ilk günün sonunda yaklaşık 1,76 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Anthropic'in halka arzı, yalnızca yapay zeka sektörünün büyüklüğünü değil, bu büyümenin çalışanlara sağladığı finansal kazançları da gündeme taşıdı.Anthropic'te 600 çalışanın serveti 100 milyon doları aştıŞirketin halka arzına ilişkin en dikkat çekici veriler, çalışanların sahip olduğu hisse varlıklarının büyüklüğünü ortaya koydu.Şirket içinde "Ants" (Karıncalar) olarak adlandırılan çalışanların yaklaşık 600'ü, 100 milyon doların üzerinde hisse varlığına ulaşarak teknoloji dünyasının en zengin çalışanları arasına girdi.Ancak bu rakamlar, çalışanların banka hesaplarına yatırılmış nakit parayı değil, sahip oldukları hisselerin tahmini piyasa değerini ifade ediyor. Hisselerin fiyatı değiştikçe çalışanların hesaplanan servetleri de değişebiliyor.Anthropic'in değeri 1,76 trilyon dolara ulaştı2021 yılında kurulan Anthropic, yalnızca beş yıl içerisinde dünyanın en değerli teknoloji şirketleri arasına girmeyi başardı.Şirket, halka arz öncesinde hisse fiyatını 83 dolar olarak belirledi. 19 Kasım'daki ilk işlem gününde hisseler 111,50 dolardan açılırken, kapanış fiyatı 97,17 dolar oldu. Böylece halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 17'lik yükseliş kaydedildi.Halka arzın ardından gerçekleşen servet artışı, yapay zeka şirketlerinin piyasa değerlerinin ne kadar hızlı yükselebildiğini gözler önüne serdi.Erken işe girenler yöneticilerden daha fazla kazandıAnthropic'teki servet artışının en dikkat çekici yönlerinden biri, çalışanların kazançlarında yalnızca görev ve unvanlarının belirleyici olmaması.Hill platformunun kurucusu ve CEO'su Andrew Benson, CNN'e yaptığı açıklamada, çalışanların şirkete hangi tarihte katıldığının finansal kazanç açısından son derece önemli olduğunu söyledi.Benson'a göre 2023 veya 2024 yıllarında şirkete katılan alt düzey bir çalışan, 2026'nın başlarında işe başlayan üst düzey bir yöneticiden daha değerli hisse varlığına sahip olabiliyor.Şirketin çok hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Benson, çalışanların gelecekteki olası kazançlarını kaybetmemek için işlerinden ayrılmayı tercih etmediklerini de belirtti.Beş yılda çalışan sayısı katlandıAnthropic'in büyümesi yalnızca piyasa değeriyle sınırlı kalmadı. Şirketin çalışan sayısı da kısa sürede dikkat çekici biçimde arttı.2024 yılının sonunda binin altında çalışanı bulunan Anthropic, Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 5 bin 300 kişilik bir kadroya ulaştı.Silikon Vadisi'ndeki teknoloji girişimlerinin çalışanlarına maaşın yanı sıra hisse senedi veya hisse opsiyonu vermesi yaygın bir uygulama. Ancak Anthropic'in hızlı değer artışı, bu yöntemin çalışanlara sağlayabileceği kazançların olağanüstü boyutlara ulaşmasına neden oldu.Benzer bir süreç, Haziran 2026'da halka açılan SpaceX şirketinde de yaşanmıştı. Elon Musk'ın kurduğu uzay şirketinin halka arzı, yaklaşık 22 bin çalışanından 4 bin 400'ünü milyoner yapmıştı.Çalışanlar hisselerini hemen satabilecek mi?Anthropic'in halka arzını diğer büyük teknoloji şirketlerinden ayıran özelliklerden biri de çalışanlara ilk işlem gününden itibaren sınırlı hisse satışı imkanı tanınması oldu.Geleneksel halka arzlarda şirket çalışanları, genellikle üç ila altı ay boyunca hisselerini satmalarını engelleyen bir bekleme süresine tabi tutuluyor.Ancak Anthropic'in uyguladığı kademeli düzenleme, kurucu olmayan şirket içi hissedarların belirli koşullar altında hisselerinin yüzde 10'una kadarını ilk işlem gününde nakde çevirmelerine olanak sağladı.19 Kasım'daki ilk işlem gününde kaç çalışanın bu fırsattan yararlandığı ise henüz açıklanmadı.Dolayısıyla binlerce çalışanın milyoner olarak tanımlanmasına karşın, sahip oldukları servetin büyük bölümünün halen şirket hisselerinden oluştuğu belirtiliyor.San Francisco'da konut fiyatları yeniden gündemdeAnthropic'in halka arzının etkileri yalnızca teknoloji ve finans piyasalarıyla sınırlı kalmayabilir.Şirket çalışanlarının önemli bölümünün bulunduğu San Francisco, son yıllarda teknoloji sektöründe yaratılan büyük servetlerin konut piyasasına etkisiyle gündeme geliyor.Emlak platformu Redfin'in verilerine göre, kentte ekim ayında satılan tipik bir konutun fiyatı yaklaşık 1,7 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk artışa işaret ediyor.ABD genelinde medyan konut satış fiyatı ise aynı dönemde yaklaşık 416 bin 700 dolar seviyesinde kaldı.Anthropic çalışanlarının elde ettiği hisse varlıklarının nakde dönüşmesi halinde, San Francisco'daki yüksek gelirli konut talebinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.Yapay zeka sektöründeki servet yarışı büyüyorAnthropic'in halka arzı, yapay zeka sektörünün yalnızca teknolojik değil, ekonomik açıdan da ne kadar büyük bir dönüşüm yarattığını ortaya koyuyor.Şirketin kısa sürede ulaştığı piyasa değeri, yatırımcıların gelişmiş yapay zeka modellerine ve bu teknolojilerin gelecekte yaratabileceği gelirlere yönelik beklentilerini yansıtıyor.Ancak çalışanların hisse varlıkları üzerinden hesaplanan servetleri, borsadaki fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak artabilecek veya azalabilecek.Anthropic örneği, teknoloji girişimlerinde erken dönemde çalışmaya başlamanın ne kadar büyük finansal fırsatlar yaratabileceğini gösterirken, yapay zeka sektöründeki yüksek şirket değerlemelerinin sürdürülebilirliği de yatırımcıların yakından izlediği konular arasında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-dev-kurumun-uyardigi-seviye-kapida-1110480149.html

san francisco

silikon vadisi

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, san francisco, silikon vadisi, abd, chatgpt, spacex, nasdaq, haberler, yapay zeka