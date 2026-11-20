https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-dev-kurumun-uyardigi-seviye-kapida-1110480149.html

Altın fiyatlarında sert düşüş: Dev kurumun uyardığı seviye kapıda

Altın fiyatlarında sert düşüş: Dev kurumun uyardığı seviye kapıda

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Ons altın, 20 Kasım Cuma günü 3.550 dolar seviyesine kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük düzeyini gördü... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T07:32+0300

2026-11-20T07:32+0300

2026-11-20T07:33+0300

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Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla sert gerilemesini sürdürüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ve doların güçlenmesiyle ons altın, 20 Kasım 2026 Cuma günü Asya işlemlerinde 3.550 dolar seviyesine yaklaştı. Değerli metal, böylece Eylül 2025'ten bu yana en düşük düzeyine indi.Reuters'ın aktardığı verilere göre, spot altının ons fiyatı Türkiye saatiyle 05.57 itibarıyla yüzde 1,9 düşüşle 3.551,68 dolara geriledi. Üst üste üçüncü işlem gününde de satış baskısı altında kalan altın, son sekiz ayın en kötü haftalık performansına doğru ilerliyor.Piyasalarda gözler şimdi 3.500 dolarlık psikolojik destek seviyesine çevrildi. Bu bölgenin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceği değerlendirilirken, teknik göstergeler kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimalini de gündeme getiriyor.Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını baskılıyorAltındaki sert düşüşün arkasındaki en önemli gelişmelerden biri, ABD Merkez Bankasının 18 Kasım'da yayımladığı ekim ayı toplantı tutanakları oldu.Tutanaklara göre, Fed yetkililerinin neredeyse tamamı enflasyonun yüzde 2 hedefine döndürülebilmesi için önümüzdeki aylarda yeni faiz artırımlarının gerekli olabileceği görüşünü benimsedi. Bazı yetkililer daha güçlü bir parasal sıkılaşma seçeneğinin de değerlendirilmesini istedi.Vadeli piyasalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi yüksek olasılıkla fiyatlanıyor. Ancak bu beklenti henüz alınmış bir karar anlamına gelmiyor. Fed'in izleyeceği yol, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerine bağlı olacak.Dolar güçleniyor, altın geriliyorFed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ABD dolarını desteklerken altın üzerindeki baskıyı artırıyor.Dolar endeksi, Nisan 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın hareket ediyor. Doların güçlenmesi, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.Aynı zamanda ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri, değerli metaldeki toparlanma girişimlerini sınırlıyor.Altında 3.500 dolar neden önemli?Altın piyasasında yaşanan son düşüş, teknik analizlerde izlenen destek seviyelerini yeniden gündeme taşıdı.Dünya Altın Konseyi (World Gold Council), 9 Kasım tarihli piyasa değerlendirmesinde altının 3.858 dolar civarındaki teknik destek bölgesini ve 200 günlük hareketli ortalamaya göre oluşan aşağı yönlü sapmayı incelemişti.Ancak fiyatın bu seviyenin de altına gerilemesiyle önceki teknik görünüm önemli ölçüde değişti.Güncel fiyat hareketi açısından 3.500 dolar, yatırımcıların izlediği önemli psikolojik eşiklerden biri haline geldi.Bu seviyenin altında kalıcı bir hareket görülmesi, satış baskısının devam etmesi riskini artırabilir. Buna karşılık 3.500 doların korunması, kısa vadeli alımların güçlenmesine zemin hazırlayabilir.Altın tarihi zirvesinden 2 bin dolardan fazla gerilediAltındaki düşüşün boyutu, yılın başında ulaşılan tarihi zirveyle karşılaştırıldığında daha belirgin hale geliyor.Altının ons fiyatı, Ocak 2026'da yaklaşık 5.595 dolara yükselerek rekor kırmıştı. Kasım ayındaki son gerilemeyle birlikte değerli metalin zirveden kaybı 2.043 doları aştı.Bu kayıp, altının yılın başındaki güçlü yükselişinin ardından belirgin bir düzeltme sürecine girdiğini gösteriyor. Bununla birlikte düşüşün hangi seviyede sona ereceğine ilişkin kesin bir öngörü bulunmuyor.Teknik göstergeler ne söylüyor?Altın piyasasında izlenen teknik göstergeler, satış baskısının kısa vadede aşırı boyutlara ulaşmış olabileceğine işaret ediyor.Paylaşılan teknik değerlendirmeye göre Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 24 seviyesine geriledi. RSI'ın 30'un altında bulunması, teknik analizde genellikle aşırı satım bölgesi olarak değerlendiriliyor.Bu durum tepki yükselişi ihtimalini artırabilse de tek başına düşüşün sona erdiğini göstermiyor.Aynı değerlendirmede MACD göstergesinin negatif bölgede kalması, aşağı yönlü eğilimin devam ettiğine işaret ediyor. Altının 200 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görmesi de teknik görünümdeki zayıflığı ortaya koyuyor.Not: RSI, MACD ve hareketli ortalama değerleri kaynak metindeki teknik analizden aktarılmıştır; bağımsız fiyat serisiyle yeniden hesaplanmamıştır.Çin, altın alımlarına devam ediyorKüresel piyasalarda altın fiyatları düşerken, merkez bankalarının değerli metale yönelik talebi tamamen ortadan kalkmış değil.Çin Merkez Bankası, ekim ayında rezervlerine yaklaşık 26 ton altın ekledi. Böylece ülkenin altın alımları üst üste 24'üncü aya ulaştı.Ekim sonu itibarıyla Çin'in toplam altın rezervi yaklaşık 2.435 tona yükseldi.Merkez bankalarının alımları uzun vadeli talebi destekleyen unsurlar arasında yer alsa da kısa vadede doların seyri, tahvil getirileri ve Fed'in para politikası altın fiyatları üzerinde daha belirleyici olabiliyor.Gram altın fiyatları nasıl etkilenecek?Ons altındaki sert düşüş, Türkiye'deki gram altın fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor.Ancak iç piyasadaki fiyatların yönünü belirleyen tek unsur ons altın değil. Dolar/TL kuru, uluslararası piyasalardaki hareketin Türk lirasına nasıl yansıyacağını belirleyen temel değişkenlerden biri.Ons altının gerilemesi gram altını aşağı yönlü baskılarken, döviz kurundaki yükseliş bu düşüşü kısmen dengeleyebilir. Bu nedenle yatırımcıların hem uluslararası altın fiyatlarını hem de döviz piyasasını takip etmesi gerekiyor.Altın yatırımcıları için kritik saatlerPiyasalarda gözler, 20 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 18.00'de açıklanması beklenen Michigan Üniversitesi kasım ayı nihai tüketici güveni verilerine çevrildi.Özellikle ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentileri, Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin piyasa fiyatlamalarını etkileyebilir.Enflasyon beklentilerinin yüksek kalması, faizlerin daha uzun süre yüksek tutulacağı yönündeki öngörüleri destekleyebilir. Bu senaryo doların güçlenmesine ve altın fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden olabilir.Altın piyasasında kısa vadeli yön açısından 3.500 dolar seviyesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve doların seyri belirleyici başlıklar olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/meteorolojiden-istanbul-dahil-17-ile-sari-kodlu-uyari-asil-tehlike-simdi-basliyor-1110478836.html

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