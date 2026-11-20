https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/unlu-alman-havacilik-sirketinde-sarsinti-bin-kisilik-isten-cikarma-plani-1110490015.html

Ünlü Alman havacılık şirketinde sarsıntı: Bin kişilik işten çıkarma planı

Ünlü Alman havacılık şirketinde sarsıntı: Bin kişilik işten çıkarma planı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın önde gelen hava yolu şirketlerinden biri, artan mali kayıplar nedeniyle Frankfurt ve Münih merkezlerinde bin kişilik istihdam azaltımına... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T15:21+0300

2026-11-20T15:21+0300

2026-11-20T15:21+0300

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Alman hava yolu şirketi Lufthansa Airlines, üst üste devam eden mali kayıpların ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor. Şirket yönetiminin çalışanlara gönderdiği mektuba göre, Frankfurt ve Münih'teki operasyonlarda bin tam zamanlı pozisyonun kaldırılması planlanıyor. Lufthansa Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Jens Ritter ve dört yönetici tarafından imzalanan mektupta, son iki yılda uygulanan tasarruf önlemlerinin şirketin mali durumunu düzeltmek için yeterli olmadığı belirtildi.Her ay 20 milyon euro zarar ediyorLufthansa Airlines, 2026'nın ilk dokuz ayında 180 milyon euro faaliyet zararı kaydetti. Bu rakam, şirketin aylık ortalama 20 milyon euro kaybettiğini gösteriyor.Yönetim, çalışanlara gönderilen mektupta şirketin üç yıldır üst üste mali açıdan başarılı sonuçlar elde edemediğini bildirdi. Mektupta ayrıca Lufthansa'nın mevcut maliyet yapısı, verimlilik ve üretkenlik bakımından rekabetçi olmadığı ifade edildi.Mali kayıpların nedenleri arasında yüksek uçak yakıtı fiyatları, Orta Doğu'daki savaş ve yıl içinde dokuz gün süren grevler gösterildi. Şirketin üçüncü çeyrek performansının da geçen yılın aynı dönemine göre kötüleştiği belirtildi.İşten çıkarmaların ne zaman başlayacağı ve hangi birimlerde uygulanacağı henüz netleşmedi.Uçuşlar ve çalışan haklarında da kesinti planlanıyorTasarruf önlemleri arasında çalışanların seyahat ayrıcalıklarının azaltılması ve uçuş ekiplerinin yurt dışında geceleme ihtiyacını düşürecek operasyonel düzenlemeler de bulunuyor.Öte yandan Lufthansa Grubu, Eylül 2025'te yapay zeka ve dijitalleşme uygulamaları kapsamında 2030'a kadar yaklaşık 4 bin idari pozisyonu kaldıracağını duyurmuştu.Frankfurt ve Münih için gündeme gelen yeni bin kişilik azaltımın, daha önce açıklanan bu plana dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdde-teknoloji-kesintileri-kiyamet-endisesini-korukledi-halk-stok-yapmaya-basladi-1110489280.html

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frankfurt, lufthansa, münih, havayolu, havayolu şirketi, almanya