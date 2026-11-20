https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/trump-abd-rusya-cin-zirvesi-son-yillarin-en-onemli-olaylarindan-biri-1110499883.html

Trump: ABD-Rusya-Çin zirvesi son yılların en önemli olaylarından biri

Trump: ABD-Rusya-Çin zirvesi son yılların en önemli olaylarından biri

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Lideri Şi Cinping ile Shenzhen’de gerçekleştirilen üçlü zirvenin son yılların en önemli... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T22:01+0300

2026-11-20T22:01+0300

2026-11-20T22:01+0300

dünya

donald trump

abd

rusya

çin

shenzhen

vladimir putin

şi cinping

ukrayna

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ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ortak bir anlayış geliştirebildiğini, ortaya çıkan görüş ayrılıklarını çözebildiklerini belirtti.ABD, Rusya ve Çin’i özellikle teknoloji alanında dünyanın en güçlü üç ülkesi olarak nitelendiren Trump, üçlü zirvenin son yılların en önemli gelişmelerinden biri olduğunu ifade etti.Ukrayna konusunda başarılı müzakereler yürüttüklerini belirten Trump, çatışmanın çözüme kavuşturulması için yüksek ihtimal bulunduğunu dile getirdi.Nükleer silahların dünyayı yok etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, olası bir nükleer savaşın kazananı olamayacağını söyledi.Trump ayrıca ABD’nin yakın zamanda yaklaşık 10 yeni ticaret anlaşması imzalayacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abd-baskani-trump-si-ve-ben-yapay-zeka-konusunda-alinacak-onlemlerde-anlasma-sagladik-1110499029.html

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donald trump, abd, rusya, çin, shenzhen, vladimir putin, şi cinping, ukrayna