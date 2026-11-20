https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abd-baskani-trump-si-ve-ben-yapay-zeka-konusunda-alinacak-onlemlerde-anlasma-sagladik-1110499029.html

ABD Başkanı Trump: Şi ve ben yapay zeka konusunda alınacak önlemlerde anlaşma sağladık

ABD Başkanı Trump: Şi ve ben yapay zeka konusunda alınacak önlemlerde anlaşma sağladık

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapay zeka alanında alınacak önlemler konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T20:50+0300

2026-11-20T20:50+0300

2026-11-20T21:21+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile basın toplantısı düzenledi.APEC Zirvesi hakkında konuşan Trump, "Harikaydı. Harika bir enerji vardı. İnanılmazdı. Üçümüz arasındaki ilişki muhteşemdi. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben de çok etkilendim. Şi ve ben yapay zeka konusunda alınacak önlemlerde anlaşma sağladık. ABD dışında yapay zeka veri merkezleri kurulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Nükleer savaşa asla izin verilmemesi gerektiğini belirten Trump, ''Dünyanın en büyük üç nükleer gücü olarak nükleer silahların oluşturduğu tehdidi azaltmayı görüştük. Çin nükleer silahların azaltılması için ilk kez müzakereleri kabul etti. Ben George Bush değilim... Dudaklarımı okumak zorunda değilsiniz. Ancak İran asla, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak'' açıklamasında bulundu.İran'a karşı yürüttüğü savaşı 'küçük çaplı bir askeri hamle' olarak nitelendiren Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim kabul edebileceğim bir anlaşma yapmak istemiyorlar. Sahte bir anlaşma değil, gerçek bir anlaşma istiyoruz. 51 yıldır insanları kandırıyorlar" dedi.Seçimlerden bu yana dünya piyasalarındaki kayıpların 4 trilyon dolara ulaştığını öne süren Trump, "Dünya, seçimlerde başarılı olan kişilerden memnun olmadığı için 4 trilyon dolar kaybettik. Ben seçim pusulasında yoktum, umarım bunu hatırlarsınız" diye konuştu.Faiz oranlarının çok yüksek olduğunu savunan Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) siyasi davrandığını ileri sürerek, "Fed Başkanı'nı suçlamıyorum ancak Fed siyasi. Ne zaman iyi bir ekonomik veri açıklansa faiz oranlarını yükseltiyorlar" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-trump-ve-si-cinping-uclu-formatta-gorustu-nukleer-silahlar-ve-bolgesel-catismalar-ele-alindi-1110453042.html

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