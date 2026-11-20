https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/ticaret-bakani-bolat-ve-albayrak-grubundan-umit-ozlalenin-iddialarina-yanit-1110500393.html
Ticaret Bakanı Bolat ve Albayrak Grubu'ndan Ümit Özlale'nin iddialarına yanıt
Ticaret Bakanı Bolat ve Albayrak Grubu'ndan Ümit Özlale'nin iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kendisine yönelik iddialarını iftira olarak nitelendirerek suç duyurusunda... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T23:13+0300
2026-11-20T23:13+0300
2026-11-20T23:13+0300
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trabzon
merkezi kayıt kuruluşu
sermaye piyasası kurulu (spk)
meclis
yeni parti
fon
fon soruşturması
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Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına ilişkin iddiaları kamuoyunda gündem oldu.Milletvekili Özlale, Meclis'teki basın toplantısında Albayrak Grubu'nun borsada işlem gören TÜMOSAN ve Trabzon Liman şirketlerinin Hedef Portföy'ün bir serbest fonuna yaklaşık 220 milyon lira yatırdığını, bu şirketlerin fondaki paylarının değerinin 422 milyon liraya çıktığını ileri sürdü. Özlale, fonun bu parayla Ereğli Tekstil'in 193 milyon liralık borçlanma aracını aldığını iddia etti.Ayrıca Hedef Portföy kayıtlarında Ticaret Bakanı Ömer Bolat adına bir fon hesabı bulunduğunu, Bakan Bolat'ın katılım hisse senedi fonuna yatırım yapan dokuz hesap arasında yer aldığını ve fon paylarının Ağustos 2023'te, Bolat'ın bakanlık görevini yürüttüğü dönemde de kayıtlarda bulunduğunu öne sürdü.'Çarpıtma yapmaya devam ediyorsunuz'Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ümit Özlale'nin iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Bolat, ''7 Ekim'den bu yana şahsıma yönelik ileri sürdüğünüz gerçek dışı beyan ve iftiralara cevap vermemize ve bu iddiaları bilgi ve belgelerle çürütmemize rağmen, aynı isnatları yeniden gündeme getirerek çarpıtma yapmaya devam ediyorsunuz. Ancak 7 ve 8 Ekim'de yaptığımız açıklamalardan bu yana, saygıdeğer halkımız ve kamuoyumuz sizin bu iftiranıza zerre kadar itibar etmedi. 4 Kasım günü, Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 saatlik oturum boyunca karşımda bu konuda tek bir kelime dahi sarf edemediniz. Çünkü yalan söylediğinizi ve algı, çarpıtma peşinde olduğunuzu biliyordunuz'' dedi.'Yanıltıcı bir iftirada daha bulundunuz'İşlem hacminin hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak gösterilmesinin çarpıtma olduğunu ifade eden Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:Albayrak Grubu da açıklama yaptıAlbayrak Grubu, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin iddialara yönelik yaptığı açıklamada, bütün finansal işlemlerinin yürürlükteki mevzuata, SPK düzenlemelerine ve ilgili kurumların denetim ve gözetimine uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.Grup, beş farklı şirket aracılığıyla gerçekleştirdiği kısa vadeli borçlanma aracı ihraçlarının mevzuat çerçevesinde yürütülen finansman faaliyetleri olduğunu belirterek, bono ve sukuk gibi sermaye piyasası araçlarını kullanmaya devam edeceğini kaydetti.Açıklamada, Özlale'nin bono ile sukuk arasındaki farkı ve yatırım fonlarının işleyişini bilmesi gerektiği ifade edilerek, finansal kavramların siyasi ithamların malzemesi haline getirilmesine tepki gösterildi.Grup, ticari itibarına ve tüzel kişilik haklarına yönelik gerçeğe aykırı beyanlar karşısında yasal haklarını kullanacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/fon-sorusturmasi-destek-holding-asye-kayyim-atandi-1110499745.html
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ömer bolat, trabzon, merkezi kayıt kuruluşu, sermaye piyasası kurulu (spk), meclis, yeni parti, fon, fon soruşturması
ömer bolat, trabzon, merkezi kayıt kuruluşu, sermaye piyasası kurulu (spk), meclis, yeni parti, fon, fon soruşturması
Ticaret Bakanı Bolat ve Albayrak Grubu'ndan Ümit Özlale'nin iddialarına yanıt
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin kendisine yönelik iddialarını iftira olarak nitelendirerek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Albayrak Grubu da finansal işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu belirterek yasal yollara başvuracağını duyurdu.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına ilişkin iddiaları kamuoyunda gündem oldu.
Milletvekili Özlale, Meclis'teki basın toplantısında Albayrak Grubu'nun borsada işlem gören TÜMOSAN ve Trabzon Liman şirketlerinin Hedef Portföy'ün bir serbest fonuna yaklaşık 220 milyon lira yatırdığını, bu şirketlerin fondaki paylarının değerinin 422 milyon liraya çıktığını ileri sürdü. Özlale, fonun bu parayla Ereğli Tekstil'in 193 milyon liralık borçlanma aracını aldığını iddia etti.
Ayrıca Hedef Portföy kayıtlarında Ticaret Bakanı Ömer Bolat adına bir fon hesabı bulunduğunu, Bakan Bolat'ın katılım hisse senedi fonuna yatırım yapan dokuz hesap arasında yer aldığını ve fon paylarının Ağustos 2023'te, Bolat'ın bakanlık görevini yürüttüğü dönemde de kayıtlarda bulunduğunu öne sürdü.
'Çarpıtma yapmaya devam ediyorsunuz'
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ümit Özlale'nin iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Bakan Bolat, ''7 Ekim'den bu yana şahsıma yönelik ileri sürdüğünüz gerçek dışı beyan ve iftiralara cevap vermemize ve bu iddiaları bilgi ve belgelerle çürütmemize rağmen, aynı isnatları yeniden gündeme getirerek çarpıtma yapmaya devam ediyorsunuz. Ancak 7 ve 8 Ekim'de yaptığımız açıklamalardan bu yana, saygıdeğer halkımız ve kamuoyumuz sizin bu iftiranıza zerre kadar itibar etmedi. 4 Kasım günü, Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 saatlik oturum boyunca karşımda bu konuda tek bir kelime dahi sarf edemediniz. Çünkü yalan söylediğinizi ve algı, çarpıtma peşinde olduğunuzu biliyordunuz'' dedi.
'Yanıltıcı bir iftirada daha bulundunuz'
İşlem hacminin hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak gösterilmesinin çarpıtma olduğunu ifade eden Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:
7 Ekim akşamı, operasyon öncesinde gerçekte bir SUKUK kira sertifikası olan tasarruf hesabımı kapattığım ve 400 milyon lira yatırıp 800 milyon lira çektiğim yönündeki iftirayı aynı gece net bir şekilde çürüttüm. Ertesi gün, 8 Ekim'de ise siz MKK kayıtlarına dayanarak 170 milyon lira çektiğim yönünde kamuoyunu yanıltıcı bir iftirada daha bulundunuz. Söz konusu tutarın, kira sertifikalarının vade sonu tahsilatları ile yeniden alım işlemlerinin mükerrer biçimde tekrar tekrar toplanmasından kaynaklandığını teknik açıklamamızla ortaya koyduk. Olmayan 170 milyon liranın hesabımdan çekildiğini gösteren tek bir banka dekontu ortaya koymanız için size hodri meydan dedim. Yine sesiniz çıkmadı. Çünkü işlem hacmini, hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak göstermeniz açık bir çarpıtmaydı. Bugün yine kelime ve rakam cambazlığı yapıyorsunuz. 43 yıllık üst düzey yöneticilik ve Başkanlık görevlerim boyunca elde ettiğim helal ve tertemiz tasarrufumun kaynağı bellidir. Mal varlığı bildirimlerim devletimizin ilgili kurumlarında zaten mevcuttur. Ayrıca bu bilgiler, ilgili kamu mali denetim kuruluşlarının kayıtlarında, denetiminde, ve kanuni mal varlığı bildirimlerimde yer almaktadır. Devletimizin 16 Eylül 2026 tarihinden bu yana yürüttüğü soruşturmaların konusu, bazı hisse senetlerinde hukuka aykırı işlemler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bu işlemler yoluyla haksız ve fahiş kazançlar elde edilip edilmediği, ve bu konuda kimlerin suç ortaklığı yaptıklarının adli merciler tarafından soruşturulmasına ilişkindir. Bu süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatları ve yakın takibi doğrultusunda; hiçbir şüpheye, tereddüde ve haksızlığa mahal bırakmayacak şekilde, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve adalet ilkeleri çerçevesinde son derece hassasiyetle yürütülmektedir. Devletimizin adli mercilerinin, ve ilgili denetim kurumlarının titizlikle yürüttüğü bu sürecin, tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa hukuka aykırı işlemlerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin ortaya çıkarılması esastır. Soruşturmaların başlatıldığı 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş 2.886 yatırım fonu ve bu fonlarda tasarruflarını değerlendiren yaklaşık 5.9 milyon yatırımcı bulunmaktaydı. Ancak bir yatırım fonunda tasarruf sahibi olmak, eğer kanunsuz veya haksız bir eylem yoksa, o fonla ilgili sonradan ortaya çıkan soruşturmaların tarafı olmak anlamına gelmez. SUKUK kira sertifikası ise, mevzuatla düzenlenmiş, hukuken meşru bir kira sertifikası niteliğindedir. Şahsıma ait kira sertifikası işleminin, somut ve hukuken geçerli herhangi bir delil ortaya konulmaksızın söz konusu soruşturmalarla ilişkilendirmeye çalışmanız, sadece haysiyet cellatlığıdır. Çamurunuzun, iftiranızın bize yapışamayacağını, ancak size yakıştığını hala anlamamış görünüyorsunuz. Şahsıma yönelik gerçek dışı isnatlar nedeniyle ilgili kişiler ve sizin hakkınızda suç duyurularında bulunulmuş ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Ayrıca iddia olunan kişisel mali verileri ele geçirme hususunun kimler tarafından, hangi kaynaktan ve hangi hukuki yetkiye dayanılarak elde edildiği ve kamuoyuna açıklanma biçiminin hukuka uygunluğu da yargısal denetim kapsamında şahsınıza mutlaka sorulacaktır. Bu hususlara ilişkin bütün hukuki haklarımızı sonuna kadar yüce Türk adaleti önünde savunacağız.
Albayrak Grubu da açıklama yaptı
Albayrak Grubu, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin iddialara yönelik yaptığı açıklamada, bütün finansal işlemlerinin yürürlükteki mevzuata, SPK düzenlemelerine ve ilgili kurumların denetim ve gözetimine uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Grup, beş farklı şirket aracılığıyla gerçekleştirdiği kısa vadeli borçlanma aracı ihraçlarının mevzuat çerçevesinde yürütülen finansman faaliyetleri olduğunu belirterek, bono ve sukuk gibi sermaye piyasası araçlarını kullanmaya devam edeceğini kaydetti.
Açıklamada, Özlale'nin bono ile sukuk arasındaki farkı ve yatırım fonlarının işleyişini bilmesi gerektiği ifade edilerek, finansal kavramların siyasi ithamların malzemesi haline getirilmesine tepki gösterildi.
Grup, ticari itibarına ve tüzel kişilik haklarına yönelik gerçeğe aykırı beyanlar karşısında yasal haklarını kullanacağını bildirdi.