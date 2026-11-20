https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tarihte-bir-ilk-abd-cin-ve-rusya-neden-ayni-masada-1110452144.html

Tarihte bir ilk: ABD, Çin ve Rusya neden aynı masada?

Tarihte bir ilk: ABD, Çin ve Rusya neden aynı masada?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük üç askeri ve ekonomik gücü ABD, Çin ve Rusya, modern diplomasi tarihinde ilk kez sadece üç liderin katıldığı özel bir zirvede bir araya... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T12:07+0300

2026-11-20T12:07+0300

2026-11-20T12:07+0300

dünya

washington

pekin

moskova

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Küresel siyasetin yönünü belirleyen Washington, Pekin ve Moskova yönetimleri, uluslararası ilişkiler tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik hamleye imza attı.ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Çin'in Şıncın kentinde tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.Bugüne kadar küresel krizlerin çözümünde genellikle ikili temasları tercih eden üç başkentin, kapalı kapılar ardında neleri müzakere ettiği de merak konusu oldu. Diplomatik kulislerde "yeni dünya düzeninin şifrelerinin yazılacağı masa" olarak nitelendirilen bu buluşma, yalnızca tarafları değil, tüm küresel ekonomiyi ve güvenlik mimarisini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Peki, bu zirve neden bu kadar önemli? Sputnik'in video haberinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abd-rusya-ve-cin-tarihlerinde-ilk-defa-masaya-oturuyor-trump-ile-putin-cinde-gerceklesen-apecte-1110442163.html

washington

pekin

moskova

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2026

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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washington, pekin, moskova