https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tarihte-bir-ilk-abd-cin-ve-rusya-neden-ayni-masada-1110452144.html
Tarihte bir ilk: ABD, Çin ve Rusya neden aynı masada?
Tarihte bir ilk: ABD, Çin ve Rusya neden aynı masada?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük üç askeri ve ekonomik gücü ABD, Çin ve Rusya, modern diplomasi tarihinde ilk kez sadece üç liderin katıldığı özel bir zirvede bir araya... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T12:07+0300
2026-11-20T12:07+0300
2026-11-20T12:07+0300
dünya
washington
pekin
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/13/1110451611_0:114:3207:1918_1920x0_80_0_0_955f17f0f275eeedb3704d6f2391aeea.jpg
Küresel siyasetin yönünü belirleyen Washington, Pekin ve Moskova yönetimleri, uluslararası ilişkiler tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik hamleye imza attı.ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Çin'in Şıncın kentinde tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.Bugüne kadar küresel krizlerin çözümünde genellikle ikili temasları tercih eden üç başkentin, kapalı kapılar ardında neleri müzakere ettiği de merak konusu oldu. Diplomatik kulislerde "yeni dünya düzeninin şifrelerinin yazılacağı masa" olarak nitelendirilen bu buluşma, yalnızca tarafları değil, tüm küresel ekonomiyi ve güvenlik mimarisini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Peki, bu zirve neden bu kadar önemli? Sputnik'in video haberinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abd-rusya-ve-cin-tarihlerinde-ilk-defa-masaya-oturuyor-trump-ile-putin-cinde-gerceklesen-apecte-1110442163.html
washington
pekin
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/13/1110451611_251:0:2958:2030_1920x0_80_0_0_9b2875b0c2481036679861cd23f3e01f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
washington, pekin, moskova
washington, pekin, moskova
Tarihte bir ilk: ABD, Çin ve Rusya neden aynı masada?
Özel
Dünyanın en büyük üç askeri ve ekonomik gücü ABD, Çin ve Rusya, modern diplomasi tarihinde ilk kez sadece üç liderin katıldığı özel bir zirvede bir araya geldi. Washington, Pekin ve Moskova hattındaki bu kritik buluşma, nükleer güvenlikten küresel ekonomiye kadar tüm dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Küresel siyasetin yönünü belirleyen Washington, Pekin ve Moskova yönetimleri, uluslararası ilişkiler tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik hamleye imza attı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Çin'in Şıncın kentinde tarihi bir görüşme gerçekleştirdi.
Bugüne kadar küresel krizlerin çözümünde genellikle ikili temasları tercih eden üç başkentin, kapalı kapılar ardında neleri müzakere ettiği de merak konusu oldu. Diplomatik kulislerde "yeni dünya düzeninin şifrelerinin yazılacağı masa" olarak nitelendirilen bu buluşma, yalnızca tarafları değil, tüm küresel ekonomiyi ve güvenlik mimarisini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Peki, bu zirve neden bu kadar önemli? Sputnik'in video haberinde.