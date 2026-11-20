https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/suriyede-gaz-hattinda-patlama-kasitli-bir-sabotaj-1110478711.html
Suriye'de gaz hattında patlama: 'Kasıtlı bir sabotaj'
Suriye'de gaz hattında patlama: 'Kasıtlı bir sabotaj'
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Suriye'nin Deyrizor ilinde, Deyrizor ile Haseke arasındaki doğalgaz hattında patlama yaşandı. İlk açıklamalarda nedeni belirlenemeyen olayın, İç Güvenlik... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T03:41+0300
2026-11-20T03:41+0300
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Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama, Deyrizor ile Haseke illerini birbirine bağlayan Hırfai Yolu üzerindeki Ruyşid beldesinde yaşandı.Deyrizor Acil Müdahale ve Afet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından patlama bölgesinin güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Suriye Enerji Bakanlığı bünyesindeki uzman ekiplerin ise olası gaz sızıntısının önüne geçmek için emniyet vanalarını kapattığı aktarıldı.İç Güvenlik Güçleri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın teknik bir arızadan değil, altyapıyı ve kamuya ait varlıkları hedef alan kasıtlı bir sabotaj eyleminden kaynaklandığı ifade edildi.Yetkililer, sabotajı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.Haseke'deki doğal gaz hattı da hedef alınmıştıSuriye'nin Haseke ilinde bulunan Cebse Doğal Gaz Boru Hattı da 15 Ekim'de saldırıya uğramıştı. Deyrizor'da yaşanan son patlama, ülkedeki enerji altyapısına yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdnin-iranla-savasinin-faturasi-483-milyar-dolara-yukseldi-1110478010.html
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Suriye'de gaz hattında patlama: 'Kasıtlı bir sabotaj'
Suriye'nin Deyrizor ilinde, Deyrizor ile Haseke arasındaki doğalgaz hattında patlama yaşandı. İlk açıklamalarda nedeni belirlenemeyen olayın, İç Güvenlik Güçleri tarafından altyapıyı ve kamu mallarını hedef alan kasıtlı bir sabotaj olduğu bildirildi.
Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama, Deyrizor ile Haseke illerini birbirine bağlayan Hırfai Yolu üzerindeki Ruyşid beldesinde yaşandı.
Deyrizor Acil Müdahale ve Afet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından patlama bölgesinin güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Suriye Enerji Bakanlığı bünyesindeki uzman ekiplerin ise olası gaz sızıntısının önüne geçmek için emniyet vanalarını kapattığı aktarıldı.
İç Güvenlik Güçleri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın teknik bir arızadan değil, altyapıyı ve kamuya ait varlıkları hedef alan kasıtlı bir sabotaj eyleminden kaynaklandığı ifade edildi.
Yetkililer, sabotajı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Haseke'deki doğal gaz hattı da hedef alınmıştı
Suriye'nin Haseke ilinde bulunan Cebse Doğal Gaz Boru Hattı da 15 Ekim'de saldırıya uğramıştı. Deyrizor'da yaşanan son patlama, ülkedeki enerji altyapısına yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.