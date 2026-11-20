https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdnin-iranla-savasinin-faturasi-483-milyar-dolara-yukseldi-1110478010.html

ABD’nin İran’la savaşının faturası 48.3 milyar dolara yükseldi

ABD’nin İran’la savaşının faturası 48.3 milyar dolara yükseldi

Sputnik Türkiye

Pentagon yetkilisi Arthur Miller, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşın 13 Kasım itibarıyla toplam maliyetinin 48.3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Açıklanan... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T01:28+0300

2026-11-20T01:28+0300

2026-11-20T01:28+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

arthur miller

pentagon

kongre bütçe ofisi

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Arthur Miller, İran'la devam eden savaşın ABD bütçesine getirdiği maliyete ilişkin güncel verileri paylaştı. Miller, 13 Kasım itibarıyla savaş için harcanan toplam tutarın 48.3 milyar dolar olduğunu duyurdu..Miller'ın açıklamasına göre hesaplanan 48.3 milyar dolarlık tutar; mühimmat harcamaları, askeri teçhizatın yenilenmesi ve operasyonel giderleri kapsıyor.Öte yandan Miller, Senatör Richard Blumenthal'ın yönelttiği sorular üzerine, açıklanan maliyetin tüm harcamaları içermediğine dikkat çekti. Buna göre İran'ın saldırıları sonucunda Ortadoğu'da zarar gören ABD tesislerinin onarım giderleri, 48.3 milyar dolarlık hesaba dahil edilmedi.Savaşın maliyeti ağustos ayında 38 milyar dolardıABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, İran'la yaşanan savaşın o tarihe kadarki maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.Son açıklanan 48,3 milyar dolarlık rakam, savaşın ABD'ye getirdiği mali yükün ağustos ayından kasım ayına kadar daha da arttığını ortaya koydu.

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