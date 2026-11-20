https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdnin-iranla-savasinin-faturasi-483-milyar-dolara-yukseldi-1110478010.html
ABD’nin İran’la savaşının faturası 48.3 milyar dolara yükseldi
ABD’nin İran’la savaşının faturası 48.3 milyar dolara yükseldi
Sputnik Türkiye
Pentagon yetkilisi Arthur Miller, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşın 13 Kasım itibarıyla toplam maliyetinin 48.3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Açıklanan... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T01:28+0300
2026-11-20T01:28+0300
2026-11-20T01:28+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Arthur Miller, İran'la devam eden savaşın ABD bütçesine getirdiği maliyete ilişkin güncel verileri paylaştı. Miller, 13 Kasım itibarıyla savaş için harcanan toplam tutarın 48.3 milyar dolar olduğunu duyurdu..Miller'ın açıklamasına göre hesaplanan 48.3 milyar dolarlık tutar; mühimmat harcamaları, askeri teçhizatın yenilenmesi ve operasyonel giderleri kapsıyor.Öte yandan Miller, Senatör Richard Blumenthal'ın yönelttiği sorular üzerine, açıklanan maliyetin tüm harcamaları içermediğine dikkat çekti. Buna göre İran'ın saldırıları sonucunda Ortadoğu'da zarar gören ABD tesislerinin onarım giderleri, 48.3 milyar dolarlık hesaba dahil edilmedi.Savaşın maliyeti ağustos ayında 38 milyar dolardıABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, İran'la yaşanan savaşın o tarihe kadarki maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.Son açıklanan 48,3 milyar dolarlık rakam, savaşın ABD'ye getirdiği mali yükün ağustos ayından kasım ayına kadar daha da arttığını ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/devrim-muhafizlari-kirli-bomba-kullanilacagi-iddiasini-yanitladi-tamamen-dusmanin-psikolojik-1110476848.html
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abd, i̇ran, arthur miller, pentagon, kongre bütçe ofisi
abd, i̇ran, arthur miller, pentagon, kongre bütçe ofisi
ABD’nin İran’la savaşının faturası 48.3 milyar dolara yükseldi
Pentagon yetkilisi Arthur Miller, ABD'nin İran'la yürüttüğü savaşın 13 Kasım itibarıyla toplam maliyetinin 48.3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Açıklanan tutara mühimmat, teçhizat yenileme ve operasyon giderleri dahil edilirken, Ortadoğu'da hasar gören ABD tesislerinin onarım masraflarının bu hesaba katılmadığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Arthur Miller, İran'la devam eden savaşın ABD bütçesine getirdiği maliyete ilişkin güncel verileri paylaştı. Miller, 13 Kasım itibarıyla savaş için harcanan toplam tutarın 48.3 milyar dolar olduğunu duyurdu..
Miller'ın açıklamasına göre hesaplanan 48.3 milyar dolarlık tutar; mühimmat harcamaları, askeri teçhizatın yenilenmesi ve operasyonel giderleri kapsıyor.
Öte yandan Miller, Senatör Richard Blumenthal'ın yönelttiği sorular üzerine, açıklanan maliyetin tüm harcamaları içermediğine dikkat çekti. Buna göre İran'ın saldırıları sonucunda Ortadoğu'da zarar gören ABD tesislerinin onarım giderleri, 48.3 milyar dolarlık hesaba dahil edilmedi.
Savaşın maliyeti ağustos ayında 38 milyar dolardı
ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, İran'la yaşanan savaşın o tarihe kadarki maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.
Son açıklanan 48,3 milyar dolarlık rakam, savaşın ABD'ye getirdiği mali yükün ağustos ayından kasım ayına kadar daha da arttığını ortaya koydu.