https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/spor-kulubunde-otizmli-cocuklara-siddet-uyguladigi-belirlenen-2-supheli-tutuklandi-1110478175.html

Spor kulübünde otizmli çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Spor kulübünde otizmli çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir spor kulübünde 2023-2025 yılları arasında otizmli çocuklara şiddet ve kötü muamele uyguladıkları belirlenen kulüp ortakları... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T02:07+0300

2026-11-20T02:07+0300

2026-11-20T02:09+0300

türki̇ye

narlıdere

asayiş

otizmli

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Narlıdere'de 2023-2025 yıllarında faaliyet gösteren bir spor kulübünde otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.İncelemelerde birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri spor kulübünün ortakları F.A. (29) ve Ş.Ö'yü (28) gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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