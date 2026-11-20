https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/spor-kulubunde-otizmli-cocuklara-siddet-uyguladigi-belirlenen-2-supheli-tutuklandi-1110478175.html
Spor kulübünde otizmli çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
Spor kulübünde otizmli çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir spor kulübünde 2023-2025 yılları arasında otizmli çocuklara şiddet ve kötü muamele uyguladıkları belirlenen kulüp ortakları... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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Narlıdere'de 2023-2025 yıllarında faaliyet gösteren bir spor kulübünde otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.İncelemelerde birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri spor kulübünün ortakları F.A. (29) ve Ş.Ö'yü (28) gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/erzurumda-aile-bireyleri-arasinda-sopali-kavga-yaralanan-5-kisiden-ikisi-gozaltina-alindi-1110476734.html
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narlıdere, asayiş, otizmli
Spor kulübünde otizmli çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
02:07 20.11.2026 (güncellendi: 02:09 20.11.2026)
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir spor kulübünde 2023-2025 yılları arasında otizmli çocuklara şiddet ve kötü muamele uyguladıkları belirlenen kulüp ortakları tutuklandı.
Narlıdere'de 2023-2025 yıllarında faaliyet gösteren bir spor kulübünde otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
İncelemelerde birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri spor kulübünün ortakları F.A. (29) ve Ş.Ö'yü (28) gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.