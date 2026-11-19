https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/erzurumda-aile-bireyleri-arasinda-sopali-kavga-yaralanan-5-kisiden-ikisi-gozaltina-alindi-1110476734.html

Erzurum’da aile bireyleri arasında sopalı kavga: Yaralanan 5 kişiden ikisi gözaltına alındı

Erzurum’da aile bireyleri arasında sopalı kavga: Yaralanan 5 kişiden ikisi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Erzurum’da aile arasında çıkan sopalı kavga sırasında 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T23:09+0300

2026-11-19T23:09+0300

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Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi’nde aynı aileden S.S, A.S, S.S. ile H.S, K.S. arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.Kavgada A.S’nin diz kapağı kırıldı, diğerleri de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan H.S. ile K.S, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bodrum-belediyesi-duyurdu-dogal-sit-alanindaki-ruhsatsiz-yapilar-yikildi-1110475646.html

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