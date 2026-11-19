https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/erzurumda-aile-bireyleri-arasinda-sopali-kavga-yaralanan-5-kisiden-ikisi-gozaltina-alindi-1110476734.html
Erzurum’da aile bireyleri arasında sopalı kavga: Yaralanan 5 kişiden ikisi gözaltına alındı
Erzurum’da aile bireyleri arasında sopalı kavga: Yaralanan 5 kişiden ikisi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Erzurum’da aile arasında çıkan sopalı kavga sırasında 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T23:09+0300
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Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi’nde aynı aileden S.S, A.S, S.S. ile H.S, K.S. arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.Kavgada A.S’nin diz kapağı kırıldı, diğerleri de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan H.S. ile K.S, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bodrum-belediyesi-duyurdu-dogal-sit-alanindaki-ruhsatsiz-yapilar-yikildi-1110475646.html
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erzurum, kavga, sopa
Erzurum’da aile bireyleri arasında sopalı kavga: Yaralanan 5 kişiden ikisi gözaltına alındı
23:09 19.11.2026 (güncellendi: 23:11 19.11.2026)
Erzurum’da aile arasında çıkan sopalı kavga sırasında 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi’nde aynı aileden S.S, A.S, S.S. ile H.S, K.S. arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada A.S’nin diz kapağı kırıldı, diğerleri de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan H.S. ile K.S, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.