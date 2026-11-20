https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/son-dakika-haberelri-bitcoin-60-bin-dolar-seviyesinin-altina-dustu-1110498370.html

Bitcoin 60 bin dolar seviyesinin altına düştü

Bitcoin 60 bin dolar seviyesinin altına düştü

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, cuma günü temmuz ayından bu yana ilk kez 60bin dolar seviyesinin altına geriledi.

2026-11-20T19:18+0300

2026-11-20T19:18+0300

2026-11-20T19:23+0300

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Düşüşte, yüksek değerleme endişelerinin yapay zeka odaklı işlemler ve diğer riskli varlıklar üzerinde baskı yaratması etkili oldu.2026 yılına girerken uzmanlar, Bitcoin’in büyüme odaklı hisse senetleriyle birlikte yükselip düşen “riskli bir varlık” olmaktan ziyade, piyasa dalgalanmalarına karşı bir koruma aracı (hedge) işlevi görebileceğini kanıtlamasının, bu kripto para birimi için kritik bir sınav olduğunu belirtmişti.Ekim ayında yükselip yine düşüşe geçmiştiKripto para piyasasında hareketlilik sürerken, Bitcoinin fiyatı eylül ayındaki güçlü toparlanma ve ekim ayına yönelik tarihsel yükseliş beklentilerinin etkisiyle ekim ayı ortaların doğru yeniden 86 bin doların üzerine çıkmıştı.Bitcoin fiyatları, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satış dalgasının ardından düşüşünü hızlandırmıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, 5 Kasım perşembe günü 76 bin doların altına gerileyerek kripto para piyasasındaki satış baskısını derinleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kripto-paranin-kisa-tarihi-bitcoinden-milyarlarca-dolarlik-dijital-ekonomiye-1110211994.html

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