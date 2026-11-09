https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kripto-paranin-kisa-tarihi-bitcoinden-milyarlarca-dolarlik-dijital-ekonomiye-1110211994.html

Kripto paranın kısa tarihi: Bitcoin'den milyarlarca dolarlık dijital ekonomiye

Kripto paranın kısa tarihi: Bitcoin'den milyarlarca dolarlık dijital ekonomiye

Sputnik Türkiye

Bitcoin, 2008’de sistem bürokrasisine ihtiyaç duymaksızın para transferi yapılabilmesi fikriyle ortaya çıktıktan sonra, binlerce kripto para biriminin ve milyarlarca dolarlık bir piyasanın kapıları aralandı.

2026-11-09T20:54+0300

2026-11-09T20:54+0300

2026-11-09T21:11+0300

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Bitcoin, 2008'de sistem bürokrasisine ihtiyaç duymaksızın para transferi yapılabilmesi fikriyle ortaya çıktıktan sonra, binlerce kripto para biriminin ve milyarlarca dolarlık bir piyasanın kapıları aralandı. Ancak bu yeni finansal ekosistemin tarihi spekülatif balonları, büyük çaplı siber saldırıları ve borsa iflaslarını da kapsıyor.Kripto para fikri Bitcoin'den çok önce ortaya çıktı. 1980'lerin başından yani henüz internet devriminden bile önce dijital ödemelerin şifreleme teknolojileriyle güvenli ve gizli biçimde yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyordu. Ancak merkezi bir kuruma ihtiyaç duymadan, kullanıcıların birbirlerine doğrudan para gönderebildiği ve işlemlerin ortak bir dijital kayıt sistemi üzerinden doğrulandığı modelin hayata geçirilmesi ancak 2008'de gerçekleşti.Bitcoin'in doğuşu nasıl oldu?31 Ekim 2008'de Satoshi Nakamoto takma adını kullanan kişi veya kişiler, ‘Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Nakit Sistemi’ başlıklı teknik bir makale yayımladı.Buna göre, Bitcoin'in temel amacı, bankalar veya başka finansal aracılar olmadan kullanıcıların birbirlerine doğrudan ödeme yapabilmesiydi. Bunun için işlemlerin merkezi olmayan, dağıtık bir dijital kayıt sistemi olan blokzincir (blockchain) teknolojisinden yararlanılması tasarlandı.3 Ocak 2009'da Bitcoin ağının ilk bloğu, 'Genesis Block' adıyla oluşturuldu. Böylece ilk merkeziyetsiz kripto para ağı faaliyete geçmiş oldu. Satoshi Nakamoto'nun en son Dr. Adam Back adlı İngiliz bir kriptograf olduğu iddia edilse de, bugüne kadar gerçek kimliği net olarak kanıtlanamadı.İki pizza karşılığı 10 bin Bitcoin22 Mayıs 2010'da programcı Laszlo Hanyecz, iki pizza karşılığında 10 bin Bitcoin ödedi. Kripto parayla gerçekleştirilen ilk bilinen gerçek dünya alışverişlerinden biri olan bu işlem, artık 'Bitcoin Pizza Günü' olarak da anılıyor.Bitcoin'in kullanımının yaygınlaşmasıyla altcoinler de denilen alternatif kripto para birimleri ortaya çıktı. Kripto paraların alınıp satılmasını sağlayan borsalar da aynı hızda gelişiyordu.İlk güven krizi 2014'teAncak sektörün ilk büyük güven krizlerinden biri 2014'te yaşandı. Dönemin en büyük Bitcoin borsalarından Mt. Gox, yaklaşık 850 bin Bitcoin'in kaybolduğunu açıklayarak iflas başvurusu yaptı. O dönem yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen kayıp, kripto para piyasasının güvenlik ve denetim sorunlarını da gözler önüne serdi.Bu yenilik ile, kripto para ekosisteminin genişlemesini sağladı. Şirketler ve girişimler, kendi dijital token'larını oluşturarak yatırım toplamaya başladı. 2017'de ilk para arzı olarak bilinen bu yöntemler yaygınlaştı ve Bitcoin'in fiyatındaki hızlı yükselişle birlikte kripto para piyasası küresel ölçekte daha fazla ilgi gördü.Ancak aynı dönemde denetimsiz projeler, dolandırıcılık ve spekülatif yatırımlar da önemli sorunlar haline geldi.Terra ve FTX çöküşleriKripto para piyasası 2022'de tarihinin en büyük güven krizlerinden birini yaşadı. Mayıs ayında algoritmik stablecoin TerraUSD'nin dolar sabitini kaybetmesi, aralarında kardeş token Luna'nın da bulunduğu ekosistemin çökmesine yol açtı. Bu gelişme, kripto piyasasında zincirleme kayıpları beraberinde getirdi.Yılın kasım ayında ise dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX iflas başvurusunda bulundu. Şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried'ın yönettiği borsada müşteri varlıklarının kullanımına ilişkin ciddi usulsüzlükler ortaya çıktı. FTX'in çöküşü, kripto para şirketlerinin mali yapıları, müşteri fonlarının korunması ve sektörün denetlenmesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.Geleneksel finans sistemine yaklaşmaABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak 2024'te spot Bitcoin borsa yatırım ürünlerinin (ETP) işlem görmesine onay verdi. Yani artık Wall Street de kriptoya girmişti. Böylece yatırımcılar, Bitcoin'i doğrudan satın almadan geleneksel borsa hesapları üzerinden bu varlığa yatırım yapabilme imkanı kazandı.Bu karar, kripto paraların geleneksel finans sistemiyle bütünleşmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı yıl spot Ether ETP'leri için de ABD'de işlem izni verildi.Kripto paralar nasıl değişti?Bitcoin'in ortaya çıkışındaki temel fikir, bankalar ve merkezi otoriteler olmadan para transferi yapılabilmesiydi. Ancak geçen yıllarda kripto para ekosistemi dijital ödeme sistemlerinin çok ötesine geçti.Bugün piyasada Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıkların yanı sıra dolar gibi geleneksel para birimlerine sabitlenmeye çalışan stablecoin'ler, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve farklı kullanım alanlarına yönelik binlerce dijital token bulunuyor.Buna karşılık yüksek fiyat dalgalanmaları, siber saldırılar, kara para aklama, dolandırıcılık ve düzenleme eksikliği sektörün temel sorunları olmaya devam ediyor. Binance'e yönelik milyarlarca dolarlık son saldırı da kripto para piyasasının büyümesine rağmen güvenlik ve denetim tartışmalarını hararetlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/binanceden-63-milyar-dolarlik-kripto-soygunu-ne-biliyoruz-bundan-sonra-ne-olacak-1110001456.html

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satoshi nakamoto, bitcoin, ftx, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), wall street, abd, haberler