https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/son-dakika-ekonomi-haberleri-dolar-son-19-ayin-en-yuksek-seviyesinde-yapay-zeka-endiseleri-guvenli-liman-talebini-artirdi-1110486158.html

Dolar son 19 ayın en yüksek seviyesinde: Yapay zeka endişeleri güvenli liman talebini artırdı

Dolar son 19 ayın en yüksek seviyesinde: Yapay zeka endişeleri güvenli liman talebini artırdı

Sputnik Türkiye

Dolar, 19 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor ve yapay zeka endişeleri güvenli liman varlıklarına olan talebi artırırken tam dördüncü haftalık kazancına hazırlanıyor. 1 Dolar kaç TL? Son döviz kuru...

2026-11-20T12:25+0300

2026-11-20T12:25+0300

2026-11-20T12:25+0300

ekonomi̇

dolar

dolar/tl

abd

fed

merkez bankası

standard&poor's (s&p)

christopher waller

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Dolar, cuma günü yatay seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırımına gidebileceği beklentileri ABD para birimini destekledi. Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltmesiyle dolar, üst üste dördüncü haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.Dolar endeksi, 103.8 seviyesine yakın seyrederken Nisan 2025 başından bu yana en güçlü seviyelerine yakın konumlandı. Haftalardır devam eden yükseliş, 10 Kasım'da ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla hız kazandı.Fed için sıkılaştırma beklentisi artıyorVeriler, Fed'in para politikasını sıkılaştıracağı yönündeki beklentileri güçlendirirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Doların güçlenmesi, hisse senedi piyasalarındaki zayıf görünümle de örtüşüyor. Yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler, S&P 500 endeksinin üst üste altı işlem günü gerilemesine yol açtı.Anthropic rüzgarı, güveni canlandıramadıEndeks, bu hafta şu ana kadar yaklaşık yüzde 5 değer kaybederken, Anthropic'in perşembe günü gerçekleştirdiği rekor piyasa çıkışı da yatırımcı güvenini yeniden canlandırmaya yetmedi.Anthropic, perşembe günü Nasdaq'ta işlem görmeye başladığı ilk gün yaklaşık 2 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşarak, haziran ayında halka arz edilen SpaceX'i geride bıraktı. Bu gelişme, Wall Street'in yapay zeka teknolojisine yönelik yatırım iştahını sınayan ve sektörde dalgalı geçen bir dönemin son aşamasını oluşturdu.

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dolar, dolar/tl, abd, fed, merkez bankası, standard&poor's (s&p), christopher waller