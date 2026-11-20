https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ulasim-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1110482245.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji, ulaşım ve savunma sanayii tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji, ulaşım ve savunma sanayii tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerindeki askeri-sanayi tesisleri, enerji altyapısı ve ulaşım ağlarına... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T09:25+0300

2026-11-20T09:25+0300

2026-11-20T09:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

dnepropetrovsk

kiev

odessa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304909_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_ba81dc04fddd33a680696eae04e27331.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki enerji, ulaşım ve savunma sanayii altyapısını hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kapsamlı bir operasyon düzenlendiği ifade edildi.Savunma sanayii ve liman altyapısı hedef alındıAçıklamada, saldırılar sonucunda Ukrayna'nın savunma sanayii işletmeleri ile seyir füzeleri ve orta-uzun menzilli İHA'ların üretim ve depolanmasında kullanılan tesislerin vurulduğu öne sürüldü.Operasyon kapsamında başkent Kiev'in yanı sıra Kiev, Dnepropetrovsk, Nikolayev, Lvov ve İvano-Frankovsk bölgelerindeki enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesindeki liman altyapısının ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik ihtiyaçları için kullanıldığı belirtilen deniz araçlarının da isabet aldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abd-baskani-trumptan-avrupali-liderlere-paranizi-kieve-degil-kendi-ulkelerinize-harcayin-1110481031.html

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

kiev

odessa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, kiev, odessa