https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-ulasim-ve-savunma-sanayii-tesisleri-vuruldu-1110482245.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji, ulaşım ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji, ulaşım ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerindeki askeri-sanayi tesisleri, enerji altyapısı ve ulaşım ağlarına... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki enerji, ulaşım ve savunma sanayii altyapısını hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kapsamlı bir operasyon düzenlendiği ifade edildi.Savunma sanayii ve liman altyapısı hedef alındıAçıklamada, saldırılar sonucunda Ukrayna'nın savunma sanayii işletmeleri ile seyir füzeleri ve orta-uzun menzilli İHA'ların üretim ve depolanmasında kullanılan tesislerin vurulduğu öne sürüldü.Operasyon kapsamında başkent Kiev'in yanı sıra Kiev, Dnepropetrovsk, Nikolayev, Lvov ve İvano-Frankovsk bölgelerindeki enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesindeki liman altyapısının ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik ihtiyaçları için kullanıldığı belirtilen deniz araçlarının da isabet aldığını bildirdi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, kiev, odessa
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, kiev, odessa
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki enerji, ulaşım ve savunma sanayii tesisleri vuruldu
09:25 20.11.2026 (güncellendi: 09:33 20.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çeşitli bölgelerindeki askeri-sanayi tesisleri, enerji altyapısı ve ulaşım ağlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla kapsamlı bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki enerji, ulaşım ve savunma sanayii altyapısını hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kara, deniz ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kapsamlı bir operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Savunma sanayii ve liman altyapısı hedef alındı
Açıklamada, saldırılar sonucunda Ukrayna'nın savunma sanayii işletmeleri ile seyir füzeleri ve orta-uzun menzilli İHA'ların üretim ve depolanmasında kullanılan tesislerin vurulduğu öne sürüldü.
Operasyon kapsamında başkent Kiev'in yanı sıra Kiev, Dnepropetrovsk, Nikolayev, Lvov ve İvano-Frankovsk bölgelerindeki enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.
Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesindeki liman altyapısının ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin lojistik ihtiyaçları için kullanıldığı belirtilen deniz araçlarının da isabet aldığını bildirdi.