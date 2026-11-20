https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-bin-600den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1110489706.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 bin 600’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 bin 600’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri, enerji ve liman altyapısına yönelik kapsamlı ve grup saldırıları düzenlendiğini ve 2 yerleşim... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T13:42+0300

2026-11-20T13:42+0300

2026-11-20T13:52+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 14-20 Kasım 2026 tarihleri arasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin haftalık raporu paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihler arasında Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından 2 kapsamlı ve 11 grup saldırısı gerçekleştirildi. Saldırılarda; seyir füzeleri ile orta ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde kullanılan savunma sanayii işletmeleri, lojistik merkezler ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi.Operasyonlar kapsamında ayrıca İHA'lar dahil robotik sistemlerin üretim atölyeleri ve depoları, askeri havaalanları, mühimmat depoları ile Ukrayna birlikleri ve yabancı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu kaydedildi.Liman tesisleri hedef alındıAçıklamada, askeri yüklerin kabulü, depolanması ve dağıtımını sağlayan Ukrayna liman altyapı tesislerinin devre dışı bırakıldığı bildirildi. Son bir hafta içinde Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için silah, askeri teçhizat ve çift kullanımlı ürünler taşıyan 12 kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.Cephe hattındaki gelişmelere de yer verilen raporda, Rus birliklerinin savunma hatlarının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü ve son bir haftada iki yerleşim yerini kontrol altına aldığı bildirildi. Bakanlık, aynı dönemde Ukrayna ordusunun 7 bin 675'ten fazla asker ve 86 zırhlı muharebe aracı kaybettiğini bildirdi.Hava savunma sistemlerinin faaliyetleriRus hava savunma sistemlerinin son bir haftadaki faaliyetlerine ilişkin verilerin de paylaşıldığı açıklamada; 11 güdümlü uçak bombası, 13 Flamingo seyir füzesi, sekiz uzun menzilli Neptun seyir füzesi, ABD yapımı iki HIMARS roketi ve uçak tipi 6 bin 808 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.Bakanlık verilerine göre, askeri operasyonların başlangıcından bu yana imha edilen toplam teçhizat sayısı şu şekilde açıklandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/kremlin-nukleer-canta-putini-ilk-kez-goren-gazetecilere-manset-oldu-1110489163.html

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