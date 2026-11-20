https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/kremlin-nukleer-canta-putini-ilk-kez-goren-gazetecilere-manset-oldu-1110489163.html
Kremlin: Nükleer çanta, Putin'i ilk kez gören gazetecilere manşet oldu
Kremlin: Nükleer çanta, Putin'i ilk kez gören gazetecilere manşet oldu
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in Çin ziyareti sırasında görüntülenen ‘nükleer çantanın’ devlet başkanına her zaman eşlik ettiğini ve bunun yeni... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti kapsamındaki etkinliklerde görüntülenen ve uluslararası basında geniş yer bulan ‘nükleer çanta’ hakkındaki haberlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.Söz konusu çantanın Rusya Devlet Başkanı'na her seyahatinde eşlik ettiğini hatırlatan Peskov, konunun abartıldığını savundu.Peskov, “Nükleer çanta, görünüşe göre Devlet Başkanı'nı ilk kez görenlere manşet oldu. Nükleer çanta hayatı boyunca onunla birlikte uçuyor ve hiçbir zaman manşetlere konu olmuyor. Bunu muhtemelen deneyimsiz bir gazeteci haber yapmıştır” ifadelerini kullandı.Putin'in Çin temasları sırasında güvenlik görevlilerinin elinde görüntülenen nükleer çanta, çeşitli medya kuruluşları tarafından çarpıcı başlıklarla servis edilmiş; çantayı kimin taşıdığı, içinde ne bulunduğu ve Pekin ziyaretinde bu görüntünün verilmesiyle nasıl bir mesaj amaçlandığına dair çok sayıda analiz yayınlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-disisleri-abnin-yeni-yaptirim-adimlari-karsiliksiz-kalmayacak-1110485999.html
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Kremlin: Nükleer çanta, Putin'i ilk kez gören gazetecilere manşet oldu
13:20 20.11.2026 (güncellendi: 13:30 20.11.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in Çin ziyareti sırasında görüntülenen ‘nükleer çantanın’ devlet başkanına her zaman eşlik ettiğini ve bunun yeni bir durum olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti kapsamındaki etkinliklerde görüntülenen ve uluslararası basında geniş yer bulan ‘nükleer çanta’ hakkındaki haberlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Söz konusu çantanın Rusya Devlet Başkanı'na her seyahatinde eşlik ettiğini hatırlatan Peskov, konunun abartıldığını savundu.
Peskov, “Nükleer çanta, görünüşe göre Devlet Başkanı'nı ilk kez görenlere manşet oldu. Nükleer çanta hayatı boyunca onunla birlikte uçuyor ve hiçbir zaman manşetlere konu olmuyor. Bunu muhtemelen deneyimsiz bir gazeteci haber yapmıştır” ifadelerini kullandı.
Putin'in Çin temasları sırasında güvenlik görevlilerinin elinde görüntülenen nükleer çanta, çeşitli medya kuruluşları tarafından çarpıcı başlıklarla servis edilmiş; çantayı kimin taşıdığı, içinde ne bulunduğu ve Pekin ziyaretinde bu görüntünün verilmesiyle nasıl bir mesaj amaçlandığına dair çok sayıda analiz yayınlanmıştı.