https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-disisleri-ukraynanin-natoya-katilimi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110483816.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın NATO'ya katılımı kesinlikle kabul edilemez

Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın NATO'ya katılımı kesinlikle kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın NATO'ya tam veya ‘yarı üyelik’ formülüyle katılımının kabul edilemez olduğunu belirtirken, Avrupa... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T10:51+0300

2026-11-20T10:51+0300

2026-11-20T10:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliği ihtimalini ve Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkileri değerlendirdi.Ukrayna'nın NATO’ya katılması seçeneğinin Moskova açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ryabkov, "Kiev için NATO'da 'yarı üyelik' (quasi-membership) gibi bir formül bulunması ve bu alanda 'yaratıcı bir çözüm' aranması dahi bizim için kabul edilemez bir seçenek" ifadelerini kullandı.‘AB ile NATO arasında büyük bir fark görmüyoruz’Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım ihtimalini de yorumlayan Rus diplomat, AB'nin giderek artan Rusya karşıtı çizgisi ve silahlanma süreci (militarizasyon) göz önüne alındığında, Moskova'nın AB ile NATO arasında büyük bir fark görmediğini belirtti.Bu durumu muhataplarına defalarca ilettiklerini kaydeden Ryabkov, şöyle konuştu:Güvenliğin bölünmezliği ilkesine vurgu yapan Ryabkov, kendi güvenliklerinin başkalarının güvenliği pahasına güçlendirilemeyeceğini ve bu yaklaşımın AB ve NATO ile yürütülen temasların temelini oluşturduğunu dile getirdi.Üçlü müzakere formatı ve ‘Avrupa Üçlüsü’ davetiUkrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir üçlü müzakere turu hazırlığı olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Ryabkov, mevcut üçlü format konusunda henüz bir mutabakat bulunmadığını bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti sırasında ‘Avrupa Üçlüsü’(E3) olarak adlandırılan ülkelerin temsilcilerini Moskova'ya davet etme kararından bahsettiğini hatırlatan Ryabkov, "Şu an gündemdeki en yakın konu bu ve üzerinde çalışılıyor. Abu Dabi'deki son görüşme de dahil olmak üzere bugüne kadar uygulanan şekliyle üçlü formata gelince; bu konuda henüz sağlanmış bir anlaşma veya mutabakat yok" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/senzendeki-uclu-zirve-cok-kutuplu-dunya-geri-dondurulemez-bir-egilim-1110483387.html

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