https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abd-baskani-trumptan-avrupali-liderlere-paranizi-kieve-degil-kendi-ulkelerinize-harcayin-1110481031.html
ABD Başkanı Trump'tan Avrupalı liderlere: ‘Paranızı Kiev'e değil, kendi ülkelerinize harcayın’
ABD Başkanı Trump'tan Avrupalı liderlere: ‘Paranızı Kiev'e değil, kendi ülkelerinize harcayın’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Berlin'de Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile bir araya gelen Avrupalı liderleri Rusya ile anlaşmaya ve Ukrayna'ya yapılan mali yardımları... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T08:11+0300
2026-11-20T08:11+0300
2026-11-20T08:21+0300
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ukrayna
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vladimir putin
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ABD basınının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere toplanan Avrupalı liderlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğini belirterek Kremlin ile anlaşma yapmaları çağrısında bulundu.Gazetenin haberinde, Trump'ın perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda, Avrupalı liderlere Ukrayna için harcadıkları parayı kendi ülkelerine yönlendirebilmeleri amacıyla Moskova ile uzlaşmaları gerektiğini söylediği aktarıldı.Berlin'deki zirveye uçaktan telefonla bağlandıWashington Post'un bilgilerine göre ABD Başkanı, başkanlık uçağından, özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner'in cep telefonunu aradı. Kushner'in, Steve Witkoff ile birlikte Berlin'de düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısına katıldığı belirtildi.Görüşme sırasında Trump'ın, Avrupalıların kendi ülkeleri yerine Ukrayna'ya "milyarlarca ve milyarlarca" dolar harcadığını ifade ettiği öne sürüldü. Ancak gazete; Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın da aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerin Trump'ın bu çağrısına şüpheyle yaklaştığını ve Kiev'e yönelik askeri desteği sürdürme sözü verdiğini kaydetti.Kushner telefonu mikrofona yaklaştırdıAlman basınının bir gün önceki haberinde de Trump'ın, Berlin'deki ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısında bulunan Kushner'i arayarak Çin'in Şenzen kentinde Rusya ve Çin liderleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu bahsettiği bildirilmişti. Haberde, Kushner'in telefonun hoparlörünü açarak mikrofona yaklaştırdığı aktarıldı.Toplantının ardından açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Trump'ın Avrupalı liderleri Moskova ile doğrudan iletişim kurmaya çağırdığını doğruladı.Putin'den Moskova davetiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Çin'in Şenzen kentinde yaptığı açıklamada, Rus tarafının Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Avrupalıların tutumunu dinlemek amacıyla diplomatik kanallar üzerinden kendilerini Moskova'ya davet ettiğini söyledi. Putin ayrıca, Avrupalıların olası bir ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker gönderilmesinden bahsederek aslında "barışa izin vermeyeceklerini" beyan ettiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bati-basini-putin-si-ve-trumpin-bulusmasi-rusyanin-kuresel-statusunu-teyit-etti-1110477742.html
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abd, avrupa, ukrayna, rusya, donald trump, vladimir putin, jared kushner, gönüllüler koalisyonu, vladimir zelenskiy, çin, şenzen, avrupa birliği, berlin
abd, avrupa, ukrayna, rusya, donald trump, vladimir putin, jared kushner, gönüllüler koalisyonu, vladimir zelenskiy, çin, şenzen, avrupa birliği, berlin
ABD Başkanı Trump'tan Avrupalı liderlere: ‘Paranızı Kiev'e değil, kendi ülkelerinize harcayın’
08:11 20.11.2026 (güncellendi: 08:21 20.11.2026)
ABD Başkanı Trump, Berlin'de Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile bir araya gelen Avrupalı liderleri Rusya ile anlaşmaya ve Ukrayna'ya yapılan mali yardımları durdurarak kaynakları kendi ülkelerine yönlendirmeye çağırdı.
ABD basınının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere toplanan Avrupalı liderlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istediğini belirterek Kremlin ile anlaşma yapmaları çağrısında bulundu.
Gazetenin haberinde, Trump'ın perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda, Avrupalı liderlere Ukrayna için harcadıkları parayı kendi ülkelerine yönlendirebilmeleri amacıyla Moskova ile uzlaşmaları gerektiğini söylediği aktarıldı.
Berlin'deki zirveye uçaktan telefonla bağlandı
Washington Post'un bilgilerine göre ABD Başkanı, başkanlık uçağından, özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner'in cep telefonunu aradı. Kushner'in, Steve Witkoff ile birlikte Berlin'de düzenlenen ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısına katıldığı belirtildi.
Görüşme sırasında Trump'ın, Avrupalıların kendi ülkeleri yerine Ukrayna'ya "milyarlarca ve milyarlarca" dolar harcadığını ifade ettiği öne sürüldü. Ancak gazete; Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın da aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerin Trump'ın bu çağrısına şüpheyle yaklaştığını ve Kiev'e yönelik askeri desteği sürdürme sözü verdiğini kaydetti.
Kushner telefonu mikrofona yaklaştırdı
Alman basınının bir gün önceki haberinde de Trump'ın, Berlin'deki ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısında bulunan Kushner'i arayarak Çin'in Şenzen kentinde Rusya ve Çin liderleriyle yaptığı görüşmelerden olumlu bahsettiği bildirilmişti. Haberde, Kushner'in telefonun hoparlörünü açarak mikrofona yaklaştırdığı aktarıldı.
Toplantının ardından açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Trump'ın Avrupalı liderleri Moskova ile doğrudan iletişim kurmaya çağırdığını doğruladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Çin'in Şenzen kentinde yaptığı açıklamada, Rus tarafının Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Avrupalıların tutumunu dinlemek amacıyla diplomatik kanallar üzerinden kendilerini Moskova'ya davet ettiğini söyledi. Putin ayrıca, Avrupalıların olası bir ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker gönderilmesinden bahsederek aslında "barışa izin vermeyeceklerini" beyan ettiklerini kaydetti.