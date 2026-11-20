https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-disisleri-danimarkanin-askeri-atase-kararina-uygun-yanit-verilecek--1110499350.html

Rusya Dışişleri: Danimarka’nın askeri ataşe kararına uygun yanıt verilecek

Rusya Dışişleri: Danimarka’nın askeri ataşe kararına uygun yanıt verilecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’nın Rus askeri ataşesini “istenmeyen kişi” ilan ederek sınır dışı etme kararına uygun şekilde karşılık verileceğini... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T21:15+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

moskova

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Rusya Dışişleri Bakanlığından Sputnik’e yapılan açıklamada, Danimarka’nın Rus askeri ataşesini sınır dışı etme kararına karşılık verileceği belirtildi.Bakanlık yetkilisi, “Rusya uygun şekilde karşılık verecek” ifadesini kullandı.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, hükümetin Rus askeri ataşesini “istenmeyen kişi” ilan ettiğini ve sınır dışı etme kararı aldığını açıklamıştı. Ataşeye ülkeyi terk etmesi için yedi gün süre verildi.Rasmussen, karara gerekçe olarak eylül ayında Kopenhag’ın banliyösünde sahne alması planlanan Ukraynalı rapçi Kyivstoner’a yönelik saldırı hazırlığı iddiasını gösterdi. Danimarka polisi ile Terörle Mücadele Dairesi, saldırı planıyla suçlanan iki Danimarka vatandaşının Rus istihbarat servisleri tarafından görevlendirildiğini öne sürmüştü.Basında yer alan haberlere göre şüphelilerin, Danimarka’da yasaklanan “Loyal to Familia” adlı sokak çetesiyle bağlantısı bulunuyor. Şüpheliler ise suçlamaları reddediyor.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), temmuz ayında yaptığı açıklamada Kyivstoner’ın, Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki bir savunma sanayisi tesisine yönelik engellenen saldırısının organizasyonunda yer aldığını ve Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) himayesindeki kişileri yönettiğini belirtmişti. FSB ayrıca rapçiyi uyuşturucu dağıtmakla suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/danimarka-disisleri-rus-vatandaslarina-vize-verilmesini-kisitlamayi-planliyoruz-1110499176.html

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