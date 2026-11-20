https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/danimarka-disisleri-rus-vatandaslarina-vize-verilmesini-kisitlamayi-planliyoruz-1110499176.html
Danimarka Dışişleri: Rus vatandaşlarına vize verilmesini kısıtlamayı planlıyoruz
Danimarka Dışişleri: Rus vatandaşlarına vize verilmesini kısıtlamayı planlıyoruz
Sputnik Türkiye
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, hükümetin Rusya vatandaşlarına zorunlu olmayan vizelerin verilmesini durdurmayı planladığını açıkladı. 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rasmussen, ülkesinin Rus vatandaşlarına yönelik vize politikasını daha da sıkılaştırmayı planladığını belirtti.Danimarka’nın son derece kısıtlayıcı bir vize politikası izlediğini söyleyen Rasmussen, “Sanırım geçen yılın tamamında Rusya vatandaşlarına yalnızca 173 vize verdik. Zorunlu olmayan tüm vizelerin verilmesini durdurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Rasmussen, daha önceki açıklamasında, Rus askeri ataşesinin sınır dışı edileceğini ve ülkeyi yedi gün içinde terk etmesi gerektiğini belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin Sputnik'e yapılan açıklamada, Moskova’nın bu adıma uygun şekilde karşılık vereceği ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-disisleri-bakanligi-estonyanin-sinir-kapilarini-kapatma-kararini-demir-perdeye-benzetti-1110491666.html
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danimarka, lars lokke rasmussen, rusya, vize, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, sputnik
danimarka, lars lokke rasmussen, rusya, vize, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, sputnik
Danimarka Dışişleri: Rus vatandaşlarına vize verilmesini kısıtlamayı planlıyoruz
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, hükümetin Rusya vatandaşlarına zorunlu olmayan vizelerin verilmesini durdurmayı planladığını açıkladı.
Rasmussen, ülkesinin Rus vatandaşlarına yönelik vize politikasını daha da sıkılaştırmayı planladığını belirtti.
Danimarka’nın son derece kısıtlayıcı bir vize politikası izlediğini söyleyen Rasmussen, “Sanırım geçen yılın tamamında Rusya vatandaşlarına yalnızca 173 vize verdik. Zorunlu olmayan tüm vizelerin verilmesini durdurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Rasmussen, daha önceki açıklamasında, Rus askeri ataşesinin sınır dışı edileceğini ve ülkeyi yedi gün içinde terk etmesi gerektiğini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin Sputnik'e yapılan açıklamada, Moskova’nın bu adıma uygun şekilde karşılık vereceği ifade edilmişti.