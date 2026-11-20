Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın sınır kapılarını kapatma kararını Demir Perde’ye benzetti
14:56 20.11.2026 (güncellendi: 15:04 20.11.2026)
© Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya hükümetinin 1 Aralık'tan itibaren Rusya sınırındaki geçiş noktalarını kapatma kararını "yeni bir Demir Perde örme girişimi" olarak nitelendirerek, Moskova'nın ulusal çıkarlarını korumak adına gerekli siyasi ve diplomatik adımları atacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Estonya hükümetinin 1 Aralık 2026 itibarıyla Rusya sınırındaki kontrol noktalarını kapatma kararını değerlendirdi.
Tallinn yönetiminin bu planı hayata geçirmesi halinde Moskova'nın karşılık vereceğini vurgulayan Zaharova, "Tallinn tarafından bu planların uygulanması durumunda ülkemiz, ulusal çıkarlarını güvence altına almak için gerekli siyasi ve diplomatik mukabele tedbirlerini alacak" ifadelerini kullandı.
‘Halkın dikkatini ekonomik sorunlardan uzaklaştırıyorlar’
Estonya makamlarının bu kararla kendi iç meselelerini çözmeye çalıştığını savunan Zaharova, Tallinn yönetiminin düzenli Rusya karşıtı çıkışlarla halkın dikkatini, kendi öngörüsüz politikalarının yol açtığı güncel sosyoekonomik sorunlardan uzaklaştırmayı amaçladığını öne sürdü.
Estonya'nın 2026 yılı boyunca sınır kapılarının çalışma saatlerini kısaltarak geçişleri sistematik biçimde kısıtladığını hatırlatan Rus diplomat, kalan kontrol noktalarının tamamen kapatılması fikrinin de bu çizginin bir parçası olduğunu kaydetti.
Zaharova, Estonya'nın kendini tamamen dış dünyaya kapattığını belirterek, "Bu tür adımlar, Doğu'dan gelen hayali bir tehdit bahanesiyle yeni bir 'Demir Perde' örme girişimleriyle fiilen eşdeğer" değerlendirmesinde bulundu.
Mariya Zaharova'nın basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar:
Kırım Köprüsü, düşmanların beklentilerinin aksine yeniden inşa edilecek;
Kiev, çözüm müzakereleri zemininde terör faaliyetlerini artırdı;
Ukrayna'ya silah sevkiyatını koordine eden temas grubunun Brüksel'deki toplantısı, Zelenskiy'nin çatışma saplantısını doğruladı;
Avrupalılar, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde tam teşekküllü katılımcılar olmaya hazır olmadıklarını gösteriyor;
Avrupa, Kiev'in eliyle Ukrayna topraklarını yerli nüfustan "temizlemek" istiyor;
AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirme adımları gereken yanıttan mahrum kalmayacak;
NATO, Rusya ile askeri bir çatışmaya açıkça hazırlanıyor;
Rus sporcuların müsabakalara yeniden katılımı düşüncesi bile bir dizi ülkede insanlık dışı bir nefrete yol açıyor;
Rusya, İngiliz basınında Rus balıkçı gemilerine yönelik ortaya atılan suçlamaları kesin bir dille reddediyor;
Moldova, Rus İHA'larının ülke hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalara dair hiçbir kanıt sunmadı;
Hayatını kaybeden Rus muhabirlerin dahil edilmediği UNESCO gazetecilerin güvenliği raporu tartışmalı değil, sahtedir;
Rusya, varlıklarına el konulması durumunda hassas (etkili) bir yanıt verme hakkını saklı tutar;
Rus gazından vazgeçmenin sonuçları, AB'nin mazoşizmle (kendine zarar verme) meşgul olduğunu gösteriyor;
Kallas Rusya karşıtı bir tutum sergiliyor; uzun süredir kontrolünü kaybetmiş durumda ve kimi temsil ettiği belirsiz;
Kanada'nın Rus hokey oyuncularına vize vermeyi reddetmesi, ağır bir yenilgi alma korkusuyla bağlantılı;
Gürcistan tarafı, Rusya ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi yönünde bir girişimde bulunmadı.