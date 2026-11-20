https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-disisleri-bakanligi-estonyanin-sinir-kapilarini-kapatma-kararini-demir-perdeye-benzetti-1110491666.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın sınır kapılarını kapatma kararını Demir Perde’ye benzetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın sınır kapılarını kapatma kararını Demir Perde’ye benzetti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Estonya hükümetinin 1 Aralık'tan itibaren Rusya sınırındaki geçiş noktalarını kapatma kararını "yeni bir... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T14:56+0300

2026-11-20T14:56+0300

2026-11-20T15:04+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

estonya

ukrayna

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104685838_0:0:1283:722_1920x0_80_0_0_064518370cb2e897fd9bf78ae8759fe5.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Estonya hükümetinin 1 Aralık 2026 itibarıyla Rusya sınırındaki kontrol noktalarını kapatma kararını değerlendirdi.Tallinn yönetiminin bu planı hayata geçirmesi halinde Moskova'nın karşılık vereceğini vurgulayan Zaharova, "Tallinn tarafından bu planların uygulanması durumunda ülkemiz, ulusal çıkarlarını güvence altına almak için gerekli siyasi ve diplomatik mukabele tedbirlerini alacak" ifadelerini kullandı.‘Halkın dikkatini ekonomik sorunlardan uzaklaştırıyorlar’Estonya makamlarının bu kararla kendi iç meselelerini çözmeye çalıştığını savunan Zaharova, Tallinn yönetiminin düzenli Rusya karşıtı çıkışlarla halkın dikkatini, kendi öngörüsüz politikalarının yol açtığı güncel sosyoekonomik sorunlardan uzaklaştırmayı amaçladığını öne sürdü.Estonya'nın 2026 yılı boyunca sınır kapılarının çalışma saatlerini kısaltarak geçişleri sistematik biçimde kısıtladığını hatırlatan Rus diplomat, kalan kontrol noktalarının tamamen kapatılması fikrinin de bu çizginin bir parçası olduğunu kaydetti.Zaharova, Estonya'nın kendini tamamen dış dünyaya kapattığını belirterek, "Bu tür adımlar, Doğu'dan gelen hayali bir tehdit bahanesiyle yeni bir 'Demir Perde' örme girişimleriyle fiilen eşdeğer" değerlendirmesinde bulundu.Mariya Zaharova'nın basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-bin-600den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1110489706.html

rusya

estonya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, estonya, ukrayna, nato