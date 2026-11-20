https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-disisleri-abnin-yeni-yaptirim-adimlari-karsiliksiz-kalmayacak-1110485999.html

Rusya Dışişleri: AB'nin yeni yaptırım adımları karşılıksız kalmayacak

Rusya Dışişleri: AB'nin yeni yaptırım adımları karşılıksız kalmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik tek taraflı yeni yaptırım adımlarına gereken yanıtın verileceğini belirterek, Avrupalıların... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T12:19+0300

2026-11-20T12:19+0300

2026-11-20T12:23+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım hazırlıklarını ve Ukrayna krizine ilişkin müzakere süreçlerini değerlendirdi.AB'nin Rusya karşıtı tek taraflı yaptırımları genişletmeye yönelik adımlarının gereken karşılığı bulacağını vurgulayan Zaharova, "Sizi temin ederim ki Avrupa Birliği'nin Rusya karşıtı tek taraflı yaptırımları genişletme adımları gereken yanıttan mahrum kalmayacak" ifadelerini kullandı.Brüksel'in izlediği "yıkıcı politikanın başarısızlığa mahkum olduğunu" öne süren Rus diplomat, ülkesinin dış politika çizgisini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. Zaharova, bu politikanın Rusya'nın ulusal çıkarlarını korumayı, Rus vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini güvence altına almayı ve adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına katkıda bulunmayı hedeflediğini kaydetti.‘Avrupalılar müzakere sürecine katılmaya hazır değil’Açıklamalarında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik girişimlere de değinen Zaharova, Avrupalı ülkelerin müzakere masasında eksiksiz katılımcılar olmaya hazır olmadıklarını gösterdiğini dile getirdi.Çatışmanın tırmandırılmasına oynayan ‘Avrupalı şahinlerin’ çözümden yana bir müzakere sürecine katılmaya hazır olmadıklarının açıkça görüldüğünü savunan Zaharova, Avrupalı liderlerin sürekli müzakere masasından ve kendi katılımlarından bahsetmelerine rağmen kendi aralarında rekabete tutuştuklarını söyledi.Zaharova, Avrupalı aktörlerin müzakere sürecinde kimin yer alıp kimin almayacağını belirlemek adına birbirlerini saf dışı bırakmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu aynı görüşteki aktörlerin oluşturduğu sıra dışı tabloyu izlemeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-duzenlenen-kapsamli-saldirinin-ayrintilarini-paylasti-1110484413.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, ab, yaptırım