https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/romanyanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1110496243.html
Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Sputnik Türkiye
Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate, Rus genç tekvando takımına vize verilmemesi nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T17:48+0300
2026-11-20T17:48+0300
2026-11-20T17:48+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
romanya
protesto notası
tekvando
bükreş
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate’nin 20 Kasım Cuma günü bakanlığa çağrıldığı belirtildi.Açıklamada, bu adımın 12-14 yaş grubundaki kız ve erkek sporcuların katılacağı Avrupa Tekvando Şampiyonası için Rus milli takımına gerekçe gösterilmeden vize verilmemesi üzerine atıldığı ifade edildi.Romanya tarafına sert protesto iletildiği belirtilen açıklamada, çocuk sporcuların haklarının ihlal edilmesi “milliyete dayalı ayrımcılığın utanç verici bir tezahürü” olarak nitelendirildi.Açıklamada ayrıca, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara kabulünün siyasallaştırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.Avrupa Tekvando Şampiyonası kasım ayı sonunda Bükreş’te düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tusk-abnin-yeni-yaptirim-taslagi-rus-sporculara-vize-yasagini-da-iceriyor-1110477889.html
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rusya dışişleri bakanlığı, romanya, protesto notası, tekvando, bükreş
rusya dışişleri bakanlığı, romanya, protesto notası, tekvando, bükreş
Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate, Rus genç tekvando takımına vize verilmemesi nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate’nin 20 Kasım Cuma günü bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu adımın 12-14 yaş grubundaki kız ve erkek sporcuların katılacağı Avrupa Tekvando Şampiyonası için Rus milli takımına gerekçe gösterilmeden vize verilmemesi üzerine atıldığı ifade edildi.
Romanya tarafına sert protesto iletildiği belirtilen açıklamada, çocuk sporcuların haklarının ihlal edilmesi “milliyete dayalı ayrımcılığın utanç verici bir tezahürü” olarak nitelendirildi.
Açıklamada ayrıca, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara kabulünün siyasallaştırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Avrupa Tekvando Şampiyonası kasım ayı sonunda Bükreş’te düzenleniyor.