https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/romanyanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1110496243.html

Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Sputnik Türkiye

Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate, Rus genç tekvando takımına vize verilmemesi nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T17:48+0300

2026-11-20T17:48+0300

2026-11-20T17:48+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

romanya

protesto notası

tekvando

bükreş

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate’nin 20 Kasım Cuma günü bakanlığa çağrıldığı belirtildi.Açıklamada, bu adımın 12-14 yaş grubundaki kız ve erkek sporcuların katılacağı Avrupa Tekvando Şampiyonası için Rus milli takımına gerekçe gösterilmeden vize verilmemesi üzerine atıldığı ifade edildi.Romanya tarafına sert protesto iletildiği belirtilen açıklamada, çocuk sporcuların haklarının ihlal edilmesi “milliyete dayalı ayrımcılığın utanç verici bir tezahürü” olarak nitelendirildi.Açıklamada ayrıca, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara kabulünün siyasallaştırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.Avrupa Tekvando Şampiyonası kasım ayı sonunda Bükreş’te düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tusk-abnin-yeni-yaptirim-taslagi-rus-sporculara-vize-yasagini-da-iceriyor-1110477889.html

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rusya dışişleri bakanlığı, romanya, protesto notası, tekvando, bükreş