https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/putin-patrik-kirillin-80-yas-gununu-kutladi-1110493868.html

Putin, Patrik Kirill’in 80. yaş gününü kutladı

Putin, Patrik Kirill’in 80. yaş gününü kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 80 yaşına giren Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’i telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Putin’in Moskova’ya... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T16:39+0300

2026-11-20T16:39+0300

2026-11-20T16:39+0300

dünya

vladimir putin

patrik kirill

rus ortodoks kilisesi

moskova

tacikistan

duşanbe

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’i 80. yaş günü dolayısıyla telefonla kutladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı kendisini telefonla kutladı. Moskova’ya döndükten sonra bugün Patrik Kirill ile görüşerek kendisini bizzat tebrik etmeyi de planlıyor” dedi.Putin, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de temaslarda bulunuyor. Rus lider, daha önce Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmüştü.Patrik Kirill’in 20 Kasım’daki 80. yaş günü dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi bünyesinde ayinler, konserler ve sergiler düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tarihte-bir-ilk-abd-cin-ve-rusya-neden-ayni-masada-1110452144.html

moskova

tacikistan

duşanbe

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vladimir putin, patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, moskova, tacikistan, duşanbe