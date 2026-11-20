https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/putin-patrik-kirillin-80-yas-gununu-kutladi-1110493868.html
Putin, Patrik Kirill’in 80. yaş gününü kutladı
Putin, Patrik Kirill’in 80. yaş gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 80 yaşına giren Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’i telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Putin’in Moskova’ya... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T16:39+0300
2026-11-20T16:39+0300
2026-11-20T16:39+0300
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vladimir putin
patrik kirill
rus ortodoks kilisesi
moskova
tacikistan
duşanbe
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’i 80. yaş günü dolayısıyla telefonla kutladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı kendisini telefonla kutladı. Moskova’ya döndükten sonra bugün Patrik Kirill ile görüşerek kendisini bizzat tebrik etmeyi de planlıyor” dedi.Putin, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de temaslarda bulunuyor. Rus lider, daha önce Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmüştü.Patrik Kirill’in 20 Kasım’daki 80. yaş günü dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi bünyesinde ayinler, konserler ve sergiler düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tarihte-bir-ilk-abd-cin-ve-rusya-neden-ayni-masada-1110452144.html
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vladimir putin, patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, moskova, tacikistan, duşanbe
vladimir putin, patrik kirill, rus ortodoks kilisesi, moskova, tacikistan, duşanbe
Putin, Patrik Kirill’in 80. yaş gününü kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 80 yaşına giren Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’i telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Putin’in Moskova’ya döndükten sonra Kirill ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill’i 80. yaş günü dolayısıyla telefonla kutladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Devlet Başkanı kendisini telefonla kutladı. Moskova’ya döndükten sonra bugün Patrik Kirill ile görüşerek kendisini bizzat tebrik etmeyi de planlıyor” dedi.
Putin, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de temaslarda bulunuyor. Rus lider, daha önce Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmüştü.
Patrik Kirill’in 20 Kasım’daki 80. yaş günü dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi bünyesinde ayinler, konserler ve sergiler düzenleniyor.