https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/pankreas-kanseri-tedavisinde-yeni-ilac-umut-verici-sonuclar-verdi-hastalarin-yuzde-8inde-tumor-1110482603.html

Pankreas kanseri tedavisinde yeni ilaç umut verici sonuçlar verdi: Hastaların yüzde 8'inde tümör tespit edilemedi

Pankreas kanseri tedavisinde yeni ilaç umut verici sonuçlar verdi: Hastaların yüzde 8'inde tümör tespit edilemedi

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseri tedavisinde kullanılan bir ilacın, bazı hastalarda tümörlerin tespit edilemez hale getirdiği, hastaların çoğunda ise hastalığın ilerlemesini... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T09:55+0300

2026-11-20T09:55+0300

2026-11-20T09:55+0300

sağlik

pankreas

pankreas kanseri

tedavi

araştırma

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Pankreas kanserinin tedavisinde kullanılan kemoterapiye daraxonrasib etken maddeli ilacın eklenmesiyle yürütülen klinik çalışmada, hastaların bir bölümünde tümörlerin görüntüleme yöntemleriyle tespit edilemez hale geldiği, büyük çoğunluğunda ise hastalığın ilerlemesinin durduğu görüldü.BBC'nin haberine göre, ileri evre ve vücudun diğer bölgelerine yayılmış pankreas kanseri teşhisi konulan 61 hastanın katıldığı erken aşama klinik çalışmada, bu ilacın kemoterapiyle kombinasyonu değerlendirildi.Çalışmada hastaların yüzde 90'ında tümörlerin büyümesinin durduğu, yüzde 60'ından fazlasında tümörlerin küçüldüğü veya ortadan kaybolduğu belirlendi. Hastaların yaklaşık yüzde 8'inde ise tümörler bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında tespit edilemedi.Araştırmacılar, sonuçların pankreas kanseri tedavisinde ilerleme sağlayabileceğini ancak ilacın hastalığı ne kadar süre kontrol altında tutabildiğinin henüz bilinmediğini vurguladı.Tümörlerin büyümesini durdurmayı hedefliyorİlaç, pankreas kanserlerinin büyük bölümünde tümör büyümesini tetikleyen RAS mutasyonlarını hedef almasıyla tanımlanıyor. İlaç, söz konusu mutasyonların etkisini engelleyerek kanser hücrelerinin büyümesini durdurmayı amaçlıyor. Çalışmaya katılan hastaların ortalama 18 ay boyunca takip edildiği süreçte bazılarında kanserin yeniden ortaya çıkmadığı gözlemlendi.Uzun süreli takip gerekiyorCancer Research UK'den Sam Godfrey, çalışmanın pankreas kanseri tedavisinde önemli bir ilerleme potansiyeli taşıdığını belirterek, hastalığın tedavisinde uzun süredir beklenen gelişmelerin görülmeye başlandığını söyledi.Ancak uzmanlar, görüntülemelerde tümörlerin tespit edilememesinin kanserin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğine dikkati çekti. Hastalığın yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağının ve tedavinin uzun vadeli etkilerinin belirlenebilmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.Pankreas kanseri nedir, belirtileri nelerdir?Pankreas kanseri, mide arkasında yer alan ve sindirim enzimleri ile kan şekerini düzenleyen hormonları üreten pankreas organındaki hücrelerde gelişiyor. Hastalık, erken evrelerde çoğunlukla belirgin belirtilere yol açmadığı için teşhisi zor kanser türleri arasında yer alıyor. Belirtiler arasında karın veya sırt ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, yorgunluk, sarılık, ciltte kaşıntı, koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı bulunuyor. Hastalığın gelişme riskini artıran faktörler arasında ileri yaş, sigara kullanımı, obezite, kronik pankreatit, diyabet ve ailede pankreas kanseri öyküsü yer alıyor. Teşhis sürecinde kan testleri, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), endoskopik ultrason ve biyopsi gibi yöntemlerden yararlanılıyor. Tedavi seçenekleri hastalığın evresine ve tümörün cerrahi olarak çıkarılabilir olup olmadığına göre belirleniyor, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedaviler uygulanabiliyor. Pankreas kanserinin erken teşhisini sağlayabilecek, genel nüfusa yönelik etkin bir tarama yöntemi henüz bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/cinli-bilim-insanlari-sac-dokulmesine-karsi-tarak-gelistirdi-basari-orani-yuzde-97yi-gecti-1110455749.html

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pankreas, pankreas kanseri, tedavi, araştırma