https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/cinli-bilim-insanlari-sac-dokulmesine-karsi-tarak-gelistirdi-basari-orani-yuzde-97yi-gecti-1110455749.html

Çinli bilim insanları saç dökülmesine karşı tarak geliştirdi: 'Başarı oranı yüzde 97'yi geçti'

Çinli bilim insanları saç dökülmesine karşı tarak geliştirdi: 'Başarı oranı yüzde 97'yi geçti'

Sputnik Türkiye

Çin'deki Beihang Üniversitesi araştırmacıları, saç köklerini elektriksel uyarılarla harekete geçirmeyi ve ilaçların deri altına iletilmesini amaçlayan... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T13:00+0300

2026-11-19T13:00+0300

2026-11-19T13:00+0300

sağlik

nature communications

saç dökülmesi

kel

kellik

araştırma

deney

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Çin'deki araştırmacılar, saç dökülmesine karşı elektriksel uyarım ve ilaç iletimini bir araya getiren tarak biçiminde bir elektronik cihaz geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde cihazın, uygulanan deneysel tedavilerle birlikte saçların yeniden çıkmasını yüzde 97.85'e kadar artırdığı belirlendi.Beihang Üniversitesinden bilim insanlarının öncülük ettiği araştırmada geliştirilen ve "Detangle" adı verilen cihazın sonuçları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.Araştırmacılar, cihazın farklı uzunluklardaki elektrotlara sahip dişleri aracılığıyla elektrik darbeleri oluşturduğunu belirtti. Bu tasarımın, geleneksel dış uygulamalara kıyasla saç köklerinin bulunduğu bölgelere yaklaşık 9 kat daha derin nüfuz eden bir elektrik alanı oluşturabildiği aktarıldı.Detangle sistemi, saç köklerini elektriksel uyarımla harekete geçirmenin yanı sıra ilaçların deri altındaki hedef bölgelere iletilmesini de sağlıyor. Cihazın kısa dişlerine yerleştirilen ilaç taşıma sistemi, elektriksel geçirgenlik artırımı (elektroporasyon) adı verilen yöntemle hücre zarlarının geçirgenliğini geçici olarak artırarak tedavi edici moleküllerin deri içine ulaşmasına yardımcı oluyor.Yeniden saç çıkarma oranı yüzde 97.85Araştırmada cihazın etkisi, erkek farelerde testosteron kaynaklı saç dökülmesi oluşturularak test edildi. Deneylerde, saç köklerinin çevresindeki kan damarlarının gelişimini destekleyen ile saç köklerinin küçülmesine neden olan hormonun etkisini baskılayan iki deneysel genetik tedavi kullanıldı.28 gün süren deneylerde, herhangi bir tedavi uygulanmayan farelerde tıraş edilen bölgedeki saçların yalnızca yaklaşık yüzde 1'i yeniden çıkarken, sadece elektriksel uyarım uygulanan farelerde bu oran yüzde 40'a yükseldi.Karşılaştırma amacıyla kullanılan finasterid ve minoksidil tedavilerinde ise saçların yeniden çıkma oranı sırasıyla yaklaşık yüzde 50 ve yüzde 70 olarak ölçüldü.Elektriksel uyarımın deneysel tedavilerle birlikte uygulanması daha yüksek sonuçlar verdi. Saç köklerinin küçülmesine neden olan hormonu baskılayan tedavi yönetimiyle birlikte kullanıldığında saçların yeniden çıkma oranı yaklaşık yüzde 85'e, diğer yöntemle birlikte kullanıldığında ise yüzde 90'a ulaştı.İki deneysel tedavinin elektriksel uyarımla birlikte uygulandığı grupta ise saçların yeniden çıkma oranı yüzde 97.85 olarak hesaplandı.Araştırmacılar, yöntemin androjenetik alopesi olarak bilinen ve erkek tipi saç dökülmesi şeklinde de tanımlanan saç kaybına karşı potansiyel bir tedavi yaklaşımı sunabileceğini belirtti.'İnsanlar üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor'Araştırma sonuçları umut verici olsa da bu cihaz henüz yalnızca fareler üzerinde test edildi. Yöntemin insanlar üzerindeki güvenilirliğinin ve etkinliğinin belirlenmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.Araştırmacılar, elektriksel uyarım ile hedefe yönelik ilaç iletimini birleştiren sistemin, gelecekte saç dökülmesine yönelik tedavilerde kullanılabileceğini değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/eski-bir-dolaptan-servet-cikti-40-yillik-sir-tam-250-milyon-lira-etti-1110443741.html

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nature communications, saç dökülmesi, kel, kellik, araştırma, deney