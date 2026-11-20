https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/olumcul-ebola-salgininda-korkunc-bilanco-tek-aileden-46-kisi-oldu-1110492553.html

Ölümcül Ebola salgınında korkunç bilanço: Tek aileden 46 kişi öldü

Ölümcül Ebola salgınında korkunç bilanço: Tek aileden 46 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altı aydır devam eden Ebola salgınında yaklaşık 5 bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Aynı aileden 46 kişinin ölmesi, salgının yol... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T15:55+0300

2026-11-20T15:55+0300

2026-11-20T16:10+0300

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

can kaybı

salgın

sağlik

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Bunia kentinde yaşayan 44 yaşındaki Sylvain Kabona Tibasima, son birkaç ayda ailesinden 46 kişiyi Ebola nedeniyle kaybetti. The Guardian'ın haberine göre, hayatını kaybedenler arasında kardeşleri, kuzenleri, amcaları ve teyzeleri de bulunuyor. Salgının yayılmasını önlemek için yakınlarını sürekli uyaran Tibasima, eşi ve altı çocuğuyla birlikte kalabalık ortamlardan uzak durarak yaşamını sürdürüyor.Ailenin yaşadığı en ağır kayıplardan biri, Tibasima'nın 46 yaşındaki kız kardeşi Sylvie Bongerize Tibasima ve yeni doğan bebeğinin ölümü oldu. Sylvie, kızı Birungi Nembe'nin dünyaya geldiği gün Ebola teşhisi aldı ve bir hafta sonra hayatını kaybetti.Doğumdan kısa süre sonra virüse yakalanan bebek de iki hafta sonra yaşamını yitirdi. Küçük kızın cenazesi, bulaşma riski nedeniyle çok az sayıda yakınının katılımıyla, koruyucu kıyafet giyen bir görevli tarafından toprağa verildi.Salgında ölü sayısı 5 bin 400'e yaklaştıMayıs ayında başlayan ve nadir görülen Bundibugyo Ebola virüsü türünün yol açtığı salgında, ülke genelinde 11 binden fazla vaka doğrulandı.Yaklaşık 5 bin 400 ölüm bildirilirken yardım kuruluşları gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre hayatını kaybedenlerin üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturuyor.Dünya Sağlık Örgütü, Bundibugyo türünde ölüm oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu bildiriyor. Bu virüs türüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmazken klinik araştırmalar devam ediyor.Şoför olarak çalışan Tibasima, The Guardian'a yaptığı açıklamada, salgının ilk dönemlerinde birçok kişinin hastalığı büyücülükle ilişkilendirdiğini anlattı.Yakınlarının hastaları ziyaret etmeye ve cenazelerde hayatını kaybedenlerin bedenlerine dokunmaya devam ettiğini belirten Tibasima, virüsün aile içinde yayılmasında bu alışkanlıkların etkili olduğunu söyledi.Ailesini korumak için düğünlere, cenazelere ve kalabalık toplantılara katılmadıklarını anlatan Tibasima, çocuklarının da zamanlarının büyük bölümünü evde geçirdiğini ifade etti.Sağlık çalışanlarına 80'den fazla saldırıSalgınla mücadele, ülkenin doğusunda yıllardır devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle de güçleşiyor. Bir milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Bunia'da, kalabalık kamplar ve güvenlik sorunları sağlık ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor.Salgının başlangıcından bu yana sağlık çalışanlarına ve tedavi merkezlerine 80'den fazla saldırı kaydedildi. Ülkede haftalık yeni vaka sayısı ise 400 ila 500 arasında seyrediyor.Bunia dahil bazı bölgelerde yeni enfeksiyonlar azalmaya başlasa da salgın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/dsoden-kongodaki-ebola-salginina-iliskin-aciklama-uluslararasi-acil-durum-devam-ediyor-1110434233.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, can kaybı, salgın