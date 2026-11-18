https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/dsoden-kongodaki-ebola-salginina-iliskin-aciklama-uluslararasi-acil-durum-devam-ediyor-1110434233.html

DSÖ'den Kongo'daki Ebola salgınına ilişkin açıklama: 'Uluslararası acil durum devam ediyor'

DSÖ'den Kongo'daki Ebola salgınına ilişkin açıklama: 'Uluslararası acil durum devam ediyor'

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olmaya devam ettiğini duyurdu... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T19:34+0300

2026-11-18T19:34+0300

2026-11-18T19:34+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

cenevre

demokratik kongo cumhuriyeti

ebola

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çarşamba günü yaptığı açıklamada, örgütün Acil Durum Komitesinin aynı gün gerçekleştirdiği toplantıda salgının mevcut durumunu değerlendirdiğini ve acil durum statüsünün korunmasını tavsiye ettiğini bildirdi.Tedros'un salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında paylaştığı verilere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde haftalık yeni vaka sayısı 400 ila 500 arasında değişiyor.Tedros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:Ebola'ya karşı iki yeni aşı klinik denemeye giriyorÜlkede devam eden silahlı çatışmalara da değinen Tedros, salgından etkilenen bölgelerde sağlık çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve acil müdahale ekiplerinin korunması gerektiğini vurguladı.DSÖ Genel Direktörü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve diğer ülkelere yönelik güncellenmiş tavsiyelerin önümüzdeki günlerde yayımlanacağını belirtti.DSÖ, salgınla mücadele kapsamında Bundibugyo Ebola virüsüne karşı özel olarak geliştirilen iki deneysel aşının gelecek hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ikinci faz klinik denemelerine başlamasının beklendiğini açıkladı.İkinci faz çalışmalarında aşı adaylarının güvenliği, bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri ve uygun dozları daha geniş katılımcı gruplarında değerlendiriliyor.

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dünya sağlık örgütü (dsö), cenevre, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola