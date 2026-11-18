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DSÖ'den Kongo'daki Ebola salgınına ilişkin açıklama: 'Uluslararası acil durum devam ediyor'
DSÖ'den Kongo'daki Ebola salgınına ilişkin açıklama: 'Uluslararası acil durum devam ediyor'
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olmaya devam ettiğini duyurdu... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T19:34+0300
2026-11-18T19:34+0300
2026-11-18T19:34+0300
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çarşamba günü yaptığı açıklamada, örgütün Acil Durum Komitesinin aynı gün gerçekleştirdiği toplantıda salgının mevcut durumunu değerlendirdiğini ve acil durum statüsünün korunmasını tavsiye ettiğini bildirdi.Tedros'un salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında paylaştığı verilere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde haftalık yeni vaka sayısı 400 ila 500 arasında değişiyor.Tedros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:Ebola'ya karşı iki yeni aşı klinik denemeye giriyorÜlkede devam eden silahlı çatışmalara da değinen Tedros, salgından etkilenen bölgelerde sağlık çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve acil müdahale ekiplerinin korunması gerektiğini vurguladı.DSÖ Genel Direktörü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve diğer ülkelere yönelik güncellenmiş tavsiyelerin önümüzdeki günlerde yayımlanacağını belirtti.DSÖ, salgınla mücadele kapsamında Bundibugyo Ebola virüsüne karşı özel olarak geliştirilen iki deneysel aşının gelecek hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ikinci faz klinik denemelerine başlamasının beklendiğini açıkladı.İkinci faz çalışmalarında aşı adaylarının güvenliği, bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri ve uygun dozları daha geniş katılımcı gruplarında değerlendiriliyor.
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dünya sağlık örgütü (dsö), cenevre, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola
dünya sağlık örgütü (dsö), cenevre, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola
DSÖ'den Kongo'daki Ebola salgınına ilişkin açıklama: 'Uluslararası acil durum devam ediyor'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu olmaya devam ettiğini duyurdu. Salgında 11 bin 300'den fazla vaka ve 5 bin 500'ü aşkın ölüm kaydedilirken, her hafta yüzlerce yeni enfeksiyon tespit ediliyor.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çarşamba günü yaptığı açıklamada, örgütün Acil Durum Komitesinin aynı gün gerçekleştirdiği toplantıda salgının mevcut durumunu değerlendirdiğini ve acil durum statüsünün korunmasını tavsiye ettiğini bildirdi.
Tedros'un salı günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında paylaştığı verilere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde haftalık yeni vaka sayısı 400 ila 500 arasında değişiyor.
Tedros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:
Tüm hükümetleri ve ortaklarımızı, salgınla mücadeleyi daha da genişletmek ve önümüzdeki aylarda toplumları korumak için gerekli kaynakları sağlamak üzere işbirliği yapmaya çağırıyoruz.
Ebola'ya karşı iki yeni aşı klinik denemeye giriyor
Ülkede devam eden silahlı çatışmalara da değinen Tedros, salgından etkilenen bölgelerde sağlık çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve acil müdahale ekiplerinin korunması gerektiğini vurguladı.
DSÖ Genel Direktörü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve diğer ülkelere yönelik güncellenmiş tavsiyelerin önümüzdeki günlerde yayımlanacağını belirtti.
DSÖ, salgınla mücadele kapsamında Bundibugyo Ebola virüsüne karşı özel olarak geliştirilen iki deneysel aşının gelecek hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ikinci faz klinik denemelerine başlamasının beklendiğini açıkladı.
İkinci faz çalışmalarında aşı adaylarının güvenliği, bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri ve uygun dozları daha geniş katılımcı gruplarında değerlendiriliyor.