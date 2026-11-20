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Muğla'da annelere ücretsiz taksi hizmeti: Anne-Bebek Taksi uygulaması başladı

Muğla'da annelere ücretsiz taksi hizmeti: Anne-Bebek Taksi uygulaması başladı

Sputnik Türkiye

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğum sonrası ilk 12 ay içerisindeki anne ve bebeklerin sağlık randevularına ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla Anne-Bebek Taksi... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T19:13+0300

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, anne ve bebeklerin sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Anne-Bebek Taksi Projesi'ni hayata geçirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğum sonrası ilk 12 ay içerisinde bulunan anneler ve bebekleri, sağlık randevuları için evlerinden alınarak kontrollerinin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.Tamamen ücretsiz sunulan hizmet, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Uygulamadan Yatağan'da ikamet eden anneler yararlanabiliyor.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yatağan’da başlattığımız bu uygulamayla anne ve bebeklerimizin sağlık yolculuğunda yanlarında olacağız” dedi.

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