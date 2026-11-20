https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/muglada-annelere-ucretsiz-taksi-hizmeti-anne-bebek-taksi-uygulamasi-basladi-1110498240.html
Muğla'da annelere ücretsiz taksi hizmeti: Anne-Bebek Taksi uygulaması başladı
Muğla'da annelere ücretsiz taksi hizmeti: Anne-Bebek Taksi uygulaması başladı
Sputnik Türkiye
Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğum sonrası ilk 12 ay içerisindeki anne ve bebeklerin sağlık randevularına ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla Anne-Bebek Taksi... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, anne ve bebeklerin sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Anne-Bebek Taksi Projesi'ni hayata geçirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğum sonrası ilk 12 ay içerisinde bulunan anneler ve bebekleri, sağlık randevuları için evlerinden alınarak kontrollerinin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.Tamamen ücretsiz sunulan hizmet, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Uygulamadan Yatağan'da ikamet eden anneler yararlanabiliyor.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yatağan’da başlattığımız bu uygulamayla anne ve bebeklerimizin sağlık yolculuğunda yanlarında olacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/sabiha-gokcende-taksicilerin-yolcu-kavgasi-5-kisi-tutuklandi-1110308146.html
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muğla, muğla valiliği, anne, bebek, bebek arabası , hastane, tedavi, taksi, sarı taksi, taksi şoförleri, taksi sürücüleri
Muğla'da annelere ücretsiz taksi hizmeti: Anne-Bebek Taksi uygulaması başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğum sonrası ilk 12 ay içerisindeki anne ve bebeklerin sağlık randevularına ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla Anne-Bebek Taksi Projesi'ni Yatağan'da başlattı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, anne ve bebeklerin sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Anne-Bebek Taksi Projesi'ni hayata geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğum sonrası ilk 12 ay içerisinde bulunan anneler ve bebekleri, sağlık randevuları için evlerinden alınarak kontrollerinin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.
Tamamen ücretsiz sunulan hizmet, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Uygulamadan Yatağan'da ikamet eden anneler yararlanabiliyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yatağan’da başlattığımız bu uygulamayla anne ve bebeklerimizin sağlık yolculuğunda yanlarında olacağız” dedi.