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Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu kavgası: 5 kişi tutuklandı
Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu kavgası: 5 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu alma meselesi nedeniyle taksiciler arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı, 7 şüpheliye ev hapsi verildi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
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sarı taksi
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taksi şoförleri
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Sabiha Gökçen Havalimanının 'Gelen Yolcu' çıkışındaki yaya geçidinde dün taksiciler arasında yolcu alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgaya 15 kişinin karıştığı belirlendi. Şüpheliler yakalanırken, bunlardan 3'ü serbest bırakıldı.Diğer 12 şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/tartistigi-taksicinin-aracina-tekme-atan-motosiklet-surucusu-tutuklandi-1108892586.html
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sabiha gökçen, taksi, sarı taksi, sarı taksi plakası, taksi şoförleri, taksi sürücüleri, kavga, yumruklu kavga, yol verme kavgası
sabiha gökçen, taksi, sarı taksi, sarı taksi plakası, taksi şoförleri, taksi sürücüleri, kavga, yumruklu kavga, yol verme kavgası

Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu kavgası: 5 kişi tutuklandı

23:04 12.11.2026
© AASabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© AA
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu alma meselesi nedeniyle taksiciler arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı, 7 şüpheliye ev hapsi verildi.
Sabiha Gökçen Havalimanının 'Gelen Yolcu' çıkışındaki yaya geçidinde dün taksiciler arasında yolcu alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgaya 15 kişinin karıştığı belirlendi. Şüpheliler yakalanırken, bunlardan 3'ü serbest bırakıldı.
Diğer 12 şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
TÜRKİYE
Tartıştığı taksicinin aracına tekme atan motosiklet sürücüsü tutuklandı
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