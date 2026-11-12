https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/sabiha-gokcende-taksicilerin-yolcu-kavgasi-5-kisi-tutuklandi-1110308146.html

Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu kavgası: 5 kişi tutuklandı

Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu kavgası: 5 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu alma meselesi nedeniyle taksiciler arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı, 7 şüpheliye ev hapsi verildi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T23:04+0300

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Sabiha Gökçen Havalimanının 'Gelen Yolcu' çıkışındaki yaya geçidinde dün taksiciler arasında yolcu alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgaya 15 kişinin karıştığı belirlendi. Şüpheliler yakalanırken, bunlardan 3'ü serbest bırakıldı.Diğer 12 şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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