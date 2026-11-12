https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/sabiha-gokcende-taksicilerin-yolcu-kavgasi-5-kisi-tutuklandi-1110308146.html
Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu kavgası: 5 kişi tutuklandı
Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu kavgası: 5 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu alma meselesi nedeniyle taksiciler arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı, 7 şüpheliye ev hapsi verildi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T23:04+0300
2026-11-12T23:04+0300
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Sabiha Gökçen Havalimanının 'Gelen Yolcu' çıkışındaki yaya geçidinde dün taksiciler arasında yolcu alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgaya 15 kişinin karıştığı belirlendi. Şüpheliler yakalanırken, bunlardan 3'ü serbest bırakıldı.Diğer 12 şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/tartistigi-taksicinin-aracina-tekme-atan-motosiklet-surucusu-tutuklandi-1108892586.html
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sabiha gökçen, taksi, sarı taksi, sarı taksi plakası, taksi şoförleri, taksi sürücüleri, kavga, yumruklu kavga, yol verme kavgası
Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu kavgası: 5 kişi tutuklandı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu alma meselesi nedeniyle taksiciler arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı, 7 şüpheliye ev hapsi verildi.
Sabiha Gökçen Havalimanının 'Gelen Yolcu' çıkışındaki yaya geçidinde dün taksiciler arasında yolcu alıp verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgaya 15 kişinin karıştığı belirlendi. Şüpheliler yakalanırken, bunlardan 3'ü serbest bırakıldı.
Diğer 12 şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 7'si hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.