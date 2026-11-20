https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/motorine-dev-indirim-pompaya-yansidi-1110481204.html

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz indirim: Motorinde büyük düşüş yaşandı

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz indirim: Motorinde büyük düşüş yaşandı

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında beklenen büyük indirim pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 20 Kasım Cuma günü 6,50 TL düşerken İstanbul ve Ankara'da 90 TL'nin... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T08:26+0300

2026-11-20T08:26+0300

2026-11-20T08:26+0300

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benzin fiyatları

akaryakıt

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Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 20 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına ortalama 6,50 TL indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyan indirimle birlikte İstanbul ve Ankara'da motorin fiyatları yeniden 90 TL'nin altına geriledi.Küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin ardından gelen indirim, özellikle dizel araç sahipleri ve taşımacılık sektörü açısından dikkat çekti. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litresi 88,80 TL'ye, Ankara'da 89,90 TL'ye, İzmir'de ise 90,20 TL'ye düştü.Motorinde yaşanan fiyat değişiminin ardından sürücüler, benzin, mazot ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim veya zam olup olmayacağını araştırmaya başladı.Motorine 6,50 TL indirim: Bir depo kaç lira ucuzladı?Motorinin litre fiyatına yapılan yaklaşık 6,50 TL'lik indirim, özellikle yüksek miktarda yakıt tüketen sürücülerin maliyetini önemli ölçüde azalttı.Buna göre 40 litrelik bir motorin deposunun dolum maliyeti 260 TL, 50 litrelik bir deponun maliyeti ise 325 TL azaldı. 60 litrelik depoya sahip araçlarda indirim tutarı 390 TL'ye ulaşıyor.Son fiyat değişikliğiyle birlikte İstanbul ve Ankara'da motorin yeniden 90 TL'nin altına inerken, İzmir'de bu sınırın üzerinde kaldı.20 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Motorine gelen indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.İstanbul'da benzin, motorin ve LPG kaç TL?İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 71,30 TL, motorinin litre fiyatı 88,80 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 50,70 TL seviyesinde bulunuyor.Anadolu Yakası'nda benzin 71,10 TL, motorin 88,70 TL ve LPG 50,10 TL'den satılıyor.İstanbul'un iki yakası arasındaki fiyat farkı benzinde 20 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 60 kuruş olarak hesaplanıyor.Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarıBaşkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 72,30 TL, motorinin litre fiyatı 89,90 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 50,79 TL oldu.İzmir'de ise benzin 72,50 TL, motorin 90,20 TL ve LPG 50,70 TL seviyesinde bulunuyor.Böylece motorin, İstanbul ve Ankara'da 90 TL'nin altına gerilerken İzmir'de 90 TL sınırının hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor.Benzin ve LPG'ye indirim ya da zam var mı?20 Kasım Cuma günü pompa fiyatlarına yansıyan en önemli değişiklik motorin grubunda yaşanan 6,50 TL'lik indirim oldu.Benzin fiyatlarında son dikkat çekici değişiklik ise 12 Kasım'da gerçekleşen yaklaşık 3,40 TL'lik indirimdi. Güncel fiyat listelerinde benzin ve LPG için motorindeki gibi yeni ve genel bir fiyat değişikliği yer almıyor.Bununla birlikte küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yeniden değişmesine neden olabilir.Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, dolar/TL kuru ve vergiler önemli rol oynuyor.Özellikle Akdeniz piyasasında oluşan akaryakıt ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler, rafineri çıkış fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV), dağıtım ve bayi payları eklenerek nihai pompa fiyatı oluşuyor.Brent petrol fiyatlarının gerilemesi, uygun piyasa koşullarında akaryakıtta indirime zemin hazırlayabiliyor. Buna karşılık döviz kurunun yükselmesi veya vergi artışları, petrol fiyatları düşse bile pompa fiyatlarının yüksek kalmasına yol açabiliyor.20 Kasım'da motorine gelen 6,50 TL'lik indirim, sürücülere önemli bir maliyet avantajı sağlarken, yeni fiyat değişikliklerinin yönü petrol piyasaları ve döviz kurunun seyrine bağlı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-dev-kurumun-uyardigi-seviye-kapida-1110480149.html

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