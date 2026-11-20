https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/misirli-analist-cinin-arabuluculugu-ukrayna-ve-iranda-gerilimi-azaltabilir-1110496898.html

Mısırlı analist: Çin’in arabuluculuğu Ukrayna ve İran’da gerilimi azaltabilir

Mısırlı analist: Çin’in arabuluculuğu Ukrayna ve İran’da gerilimi azaltabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Shenzhen’de gerçekleştirdiği üçlü görüşmeyi değerlendiren... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T18:12+0300

2026-11-20T18:12+0300

2026-11-20T18:12+0300

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Dünyanın en büyük üç nükleer gücünün liderleri Putin, Trump ve Şi, Çin’in Shenzhen kentinde ilk kez aynı müzakere masasında bir araya geldi. Görüşmenin sonuçları, barışa ilişkin ortak bir bildiriyle kayıt altına alındı.Bağımsız Mısırlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Talaat Taha, üçlü görüşmenin Ukrayna krizinin çözümü ve İran çevresindeki gelişmeler üzerindeki olası etkilerini Sputnik Arabic’e değerlendirdi.Taha, “Büyük olasılıkla Ukrayna ve İran konusunda eş zamanlı olarak gerilimi azaltmaya yönelik bir girişimde bulunulacak” dedi.Trump’ın İran konusunda öncelikle kendi siyasi imajını güçlendirecek bir zafer sergilemek istediğini belirten Taha, ABD Başkanı’nın hedeflere ulaşıldığını açıklayarak Amerikan askerlerini bölgeden çekebileceğini ve askeri operasyonun sona ermesini “mutlak zafer” olarak sunabileceğini ifade etti.Trump’ın kararlılık göstererek somut sonuçlar elde etmek için yaklaşık 50 günü kaldığını belirten Taha, bu sürenin ardından hareket alanının önemli ölçüde daralabileceğini kaydetti.ABD’de Ukrayna ve İsrail’e yönelik büyük çaplı harcamaların sürdürülmesine karşı itirazların arttığını söyleyen Taha, Demokratların dahi bu denli yüksek miktarda kaynak ayrılmasını ve silah sevkiyatını sorgulamaya başladığını dile getirdi.Benzer bir yaklaşımın Ukrayna’daki çatışmaya da uygulanabileceğini belirten Taha, Putin ile Trump arasında varılacak anlaşmalar ve Çin’in aktif rolü sayesinde gerilimin azaltılabileceğini söyledi. Çin’in arabuluculuk yapabileceğini ve uzlaşmaya varılması amacıyla taraflar üzerinde baskı kurabileceğini ifade eden Taha, çözüm koşullarının belirlenmesinin yanı sıra bunların ilgili belgelerle güvence altına alınmasının da önemli olduğunu vurguladı.Taha, müzakerelerin önündeki başlıca engellerden birinin Kiev rejiminin tutumu olduğunu belirterek, “Ukrayna, Rusya ile baş başa müzakere etmeye hazır olmadığını söylüyor. Ancak anlaşmaların garantörü olabilecek ve uygulama konusunda yükümlülük üstlenebilecek Avrupa ülkelerinin sürece katılması, müzakerelerin ilerlemesi için ilave koşullar oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/tarihte-bir-ilk-abd-cin-ve-rusya-neden-ayni-masada-1110452144.html

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rusya, abd, çin, vladimir putin, şi cinping, donald trump, ukrayna, i̇ran, i̇srail