https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/milyonlarca-borcluyu-ilgilendiriyor-kredi-karti-borclarina-yeni-yapilandirma-60-ay-taksit-masada-1110482792.html

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor: Kredi kartı borçlarına yeni yapılandırma, 60 ay taksit masada

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor: Kredi kartı borçlarına yeni yapılandırma, 60 ay taksit masada

Sputnik Türkiye

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir yapılandırma hazırlığı gündeme geldi. BDDK'nın 48 ila 60 ay vadeli... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T10:10+0300

2026-11-20T10:10+0300

2026-11-20T10:11+0300

kredi

kredi kartı

ekonomi̇

bddk

türkiye bankalar birliği (tbb)

hazine

dilek güngör

mehmet şimşek

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Türkiye'de kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının hızla artması, ekonomi yönetimini yeni ödeme kolaylıkları üzerinde çalışmaya yöneltti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), borçlarını ödemekte zorlanan kişiler için 48 ila 60 ay vadeli yeni bir yapılandırma modeli üzerinde çalıştığı öne sürüldü.Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün 20 Kasım 2026 tarihli haberine göre, yeni modelde kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının daha uzun vadeye yayılması, yapılandırma faizinin ise önceki uygulamaya kıyasla daha düşük tutulması değerlendiriliyor. Ancak düzenlemenin kapsamı, faiz oranı ve başvuru takvimi henüz kesinleşmedi.Hazırlıkların gündeme geldiği dönemde, Türkiye'deki bireysel kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının toplamı 7,1 trilyon lirayı aştı. Yasal takibe düşen kişi sayısındaki artış da ödeme güçlüğünün ulaştığı boyutu ortaya koydu.Kredi kartı borçlarına 60 ay yapılandırma geliyor mu?BDDK'nın gündeminde olduğu belirtilen düzenlemenin en dikkat çekici başlığı, borçların 48 ila 60 aya kadar taksitlendirilmesi seçeneği oldu.Dilek Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, ödenmemiş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden vadelendirilmesine yönelik bir çalışma yürütülüyor. Yeni modelin, mevcut borç yükünü daha uzun bir ödeme dönemine yayarak vatandaşların aylık taksitlerini düşürmesi amaçlanıyor.Bununla birlikte 60 ay vadeli yeni bir yapılandırma kararı henüz resmen açıklanmadı. Dolayısıyla söz konusu süre, şu aşamada yürürlüğe girmiş bir hak değil, üzerinde çalışıldığı bildirilen seçeneklerden biri.Bankalara olan borç 7,1 trilyon lirayı aştıBDDK'nın haftalık bankacılık verileri, bireysel borçluluğun ulaştığı büyüklüğü gözler önüne serdi.Buna göre bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya, kredi kartları ve tüketici kredilerinin toplam bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon liraya yükseldi.Yalnızca bir haftada kredi kartı borçları 70 milyar 678 milyon lira, kredi kartlarıyla tüketici kredilerinin toplamı ise 105 milyar 613 milyon lira arttı.Yasal takibe düşenlerin sayısı artıyorBorç miktarındaki yükseliş, geri ödeme sorunlarına ilişkin verilere de yansıdı.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin Eylül 2026 verilerine göre, söz konusu ayda kredi kartı borcunu ödeyemediği için 190 bin 399 kişi, bireysel kredi borcu nedeniyle ise 153 bin 292 kişi yasal takibe intikal etti.Her iki kalemde de yasal takibe alınanların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşenlerin sayısındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 24 olarak kaydedildi.Bu rakamlar aynı kişilerin iki farklı borç türü nedeniyle takibe düşmesini de içerebildiğinden doğrudan toplanarak toplam borçlu sayısına ulaşılamıyor. Eylül ayında bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle takibe giren tekil kişi sayısı 285 bin 535 olarak açıklandı.Kredi kartı yapılandırma faizleri düşecek mi?Yeni düzenlemede en çok merak edilen konulardan biri de yapılandırma sırasında uygulanacak faiz oranı.BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararında kredi kartı ve belirli ihtiyaç kredisi borçları için azami 48 ay vadeli yapılandırma imkanı tanınmıştı. Kredi kartı yapılandırmalarında aylık azami akdi faiz oranı, TCMB'nin referans oranı olan yüzde 3,11 ile sınırlandırılmıştı.Yeni hazırlıkta ise daha düşük faiz uygulanması seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak BDDK veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yeni yapılandırmaya ilişkin kesin bir faiz oranı açıklanmış değil.Faiz oranının düşürülmesi, aylık taksitlerin yanı sıra toplam geri ödeme maliyetini de etkileyebilecek.Borç yapılandırmasından kimler yararlanabilecek?Yeni yapılandırmanın hangi borçluları kapsayacağı henüz kesinleşmedi. Ancak önceki uygulama, olası düzenleme açısından önemli bir örnek oluşturuyor.29 Ocak 2026 tarihli BDDK kararına göre yapılandırmadan şu şartları taşıyan kişiler yararlanabiliyordu:Bu düzenlemede başvurular için 29 Nisan 2026'ya kadar üç aylık süre tanınmıştı. Başvuruların ilgili bankalara yapılması gerekiyordu.Yeni bir karar alınması halinde başvuru şartları, süreler ve kapsam yeniden belirlenebilecek. Bu nedenle önceki uygulamanın koşullarının yeni düzenlemede de aynen geçerli olacağı söylenemiyor.Kredi kartı borçlarının faizleri silinecek mi?Borçluların merak ettiği bir diğer konu ise birikmiş faizlerin, gecikme cezalarının ve icra masraflarının silinip silinmeyeceği.Muhalefet partileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bazı kanun tekliflerinde, icra takibindeki kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının faiz ve ek masraflardan arındırılarak anapara üzerinden taksitlendirilmesi öneriliyor.Dilek Güngör ise haberinde, Hazine'nin yaklaşımını gerekçe göstererek birikmiş faizlerin tamamen silinmesini düşük ihtimal olarak değerlendirdi. Güngör'e göre ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu temel seçenek, borçları tamamen silmekten ziyade daha düşük faiz ve daha uzun vadeyle ödenebilir hale getirmek.Bununla birlikte faiz affına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Meclise sunulan teklifler de yasalaşmadıkları sürece yürürlükteki kuralları değiştirmiyor.60 ay yapılandırma çıkarsa taksitler ne kadar olur?Yeni düzenlemenin olası etkisi, vade süresine ve uygulanacak faiz oranına bağlı olacak.Örneğin 100 bin TL borcun faizsiz olarak 48 aya bölünmesi durumunda aylık anapara taksiti yaklaşık 2 bin 83 TL, 60 aya bölünmesi durumunda ise yaklaşık 1.667 TL oluyor.Ancak gerçek yapılandırmada faiz ve ilgili vergiler uygulanabileceğinden ödenecek aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarı daha yüksek olabilir.Ayrıca vadenin uzaması aylık taksiti azaltabilse de faiz oranı yeterince düşmezse toplam geri ödeme maliyetinin artmasına yol açabilir.Kredi kartı yapılandırması ne zaman başlayacak?Yeni yapılandırmanın ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz resmi bir takvim açıklanmadı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımlarını değerlendirdi. Ancak toplantının ardından yeni yapılandırmanın başvuru tarihi, faiz oranı veya vadesine ilişkin kesin bir karar duyurulmadı.BDDK'nın olası düzenlemesini açıklaması halinde, kimlerin yararlanabileceği ve başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı netleşecek.Bu nedenle borçluların 60 ay vadeli yapılandırmanın başladığı yönündeki açıklamalara karşı dikkatli olması, resmi duyuruları BDDK ve bankaların kanalları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

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kredi, kredi kartı, bddk, türkiye bankalar birliği (tbb), hazine, dilek güngör, mehmet şimşek